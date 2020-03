Szijjártó Péter az áruforgalomról és a határátlépésről egyeztetett szerb és szlovén kollégáival

Belföld

MTI ,

Az áruforgalom zavartalanságának biztosításáról és az ingázók határátlépési lehetőségeiről egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.

A tárcavezető az MTI-nek elmondta: “mi itt Közép-Európában szoros egymásra utaltságban élünk, és különösen így van ez, amikor nehéz helyzetekkel, komoly kihívásokkal szembesülünk”. A koronavírussal szembeni védekezésben is szoros együttműködésre van szükség a szomszédos országokkal, mivel az emberek egészségének megvédésén túl fontos feladat a folyamatos ellátás biztosítása is – magyarázta. Hozzátette: ez nem lehetséges a szoros együttműködés nélkül a szomszédokkal, hiszen az országhatárokon rengeteg áru halad át, biztosítva a magyarok és a szomszédos országok állampolgárainak folyamatos ellátását.

Hangsúlyozta: ezért kedden videokonferencián egyeztetett a szerb európai integrációs miniszterrel és a szlovén külügyminiszterrel. Mindkét féllel megállapodtak, hogy fenntartják az akadálymentes árufuvarozást, bár Szerbia rendkívül szigorú intézkedéseket vezetett be – közölte.

Elmondta: abban sikerült megállapodniuk, hogy a magyar-szerb határon jelenleg működő három átkelőhelyen fenntartják az áruk akadálymentes forgalmát, hozzájárulva ezzel a magyarok és a szerbek folyamatos ellátásához.

A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy szlovén partnerével megállapodtak: Szlovákiához, Romániához, Ausztriához és Horvátországhoz hasonlóan együttműködnek a határátlépés lehetőségének megteremtésében az ingázók számára. Az ingázók innentől kezdve két új határátkelőhelyet is használhatnak: Kétvölgynél és Bajánsenyénél is átléphetik a határt munkavégzés vagy a határ túloldalán található földek megművelése miatt – mondta.

Szijjártó Péter megjegyezte: a muravidékiek és a rábavidékiek is kérték ezt a határ mindkét oldalán, mivel e közösségek kapcsolatai rendkívül szorosak.