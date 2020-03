Szívszorító! Katonai konvoj szállítja a koporsókat Bergamóban

Az Olaszországban tomboló koronavírus-járvánnyal legsúlyosabban érintett Lombardia tartományban katonai teherautókkal szállítják el a járvány következtében elhunyt emberek koporsóit, mivel Bergamo város temetői már nem tudják befogadni a sok elhunytat.

Szívszorító látvány, ahogy a 15 katonai járműből álló konvoj végighalad a városon az áldozatok holttestét hamvasztani vinni. Az olasz városban a legfrissebb adatok szerint legalább 93-an meghaltak a koronavírus miatt.

The military arrives in Bergamo to take the coffins. There’s no more space for them in the hospitals. I’ve never seen anything similar. Poor my country. Show this pic to all the people that keep minimising the situation. pic.twitter.com/b5UxeOkwS1

— Valerio Capraro (@ValerioCapraro) March 18, 2020