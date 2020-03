Sztárok a koronavírusról: Vegyük komolyan, de ne pánikoljunk!

Extra

Holló Bettina ,

Hajdú Péter szerint nem kell tartanunk a koronavírustól, mert bízhatunk az egészségügyben, Kulcsár Edina korábbi szépségkirálynő odafigyel a megfelelő vitaminpótlásra, míg Balázs Klári énekesnő szerint nem szabad a szőnyeg alá söpörni a problémát – a Lokál a koronavírusról kérdezte a hírességeket.

Hajdú Péter: Maszkra még nincs szükségem

Hajdú Péter most kezdte el beszerezni a védekezéshez szükséges dolgokat. – Egyelőre csak a kézmosást alkalmazom, erre a gyerekeimnek is felhívtam a figyelmét. Nemrég olvastam a pécsi egyetem által közzétett felhívást, ahol tanácsok vannak arra, hogyan védekezzünk. Kiemelték a kézfertőtlenítőt, azt mindenképpen fogok venni, de maszkra szerintem még nincs szükségem. A tömeget, ahogy tudom kerülöm. Én úgy gondolom még nem kell tartanunk a koronavírustól, láthatóan a magyar egészségügy felkészült minden eshetőségre.

Kulcsár Edina: Ezt komolyan kell venni

Kulcsár Edina tavasszal hozza világra kislányát, Ninát. Mint mondja, ő igyekszik kívül maradni a koronavírus körüli pánikból. – Én mindig távol tartom magam attól, hogy magával ragadjanak az ilyen hírek. Komolyan kell venni, de nem szabad emiatt szorongani, pánikolni – kezdte Edina, aki azt is elmondta, ő miként védekezik a kór ellen. – Egyrészt a várandósságom miatt, másrészt, mert szeretek egészségesen táplálkozni, nagyon sok vitamint és zöldséget eszem. Mindig alaposan kezet mosok, mostanában többször, mint korábban. Csuti mellett pedig rászoktam arra is, hogy miután megmostam, alkoholos fertőtlenítővel is letisztítsam a kezem. Nagyon helyesen, megtanított erre engem is – mondta a korábbi szépségkirálynő.

Balázs Klári: A higiénia nem pénz kérdése

– Mi épp repültünk, amikor a vírus kezdett elterjedni. Sok más utashoz hasonlóan, mi is viseltünk maszkot, de pont Gyuri mellett ült egy fiatalember, akin nem volt, és ráadásul összevissza tüsszögött. Iszonyatosan dühös lettem rá, szerintem erre nincs magyarázat. Én repüléskor és influenzajárvány idején mindig hordok maszkot, számomra ez természetes. A higiénia nem pénz kérdése, ez egy súlyos probléma, amit nem szabad a szőnyeg alá söpörni. Találkozáskor nincs puszi-puszi, és elengedhetetlen a gyakori kézmosás. Szerintem mindannyian tehetünk valamit, hogy ez a vírus ne üsse fel a fejét Magyarországon – árulta el az énekesnő.

Szilágyi Szilvi aggódik

Caramel és felesége épp egy nagy utazás előtt állnak, de nem tudják, hogy elinduljanak-e. Szilvi Instagram-követőitől kért segítséget.

„Március tizenkettedikén indulunk a Maldív-szigetekre egy hétre a férjemmel, ezt kaptam tőle karácsonyra, szentestére ajándékba. Eddig nem beszéltem erről, és kicsit túlhypeolva éreztem ezt a koronavírus-témát, de így most már nem nagyon tudok elmenni emellett. Kíváncsi voltam a véleményetekre, főleg azokéra, akik mostanában utaztak így a Maldív-szigetekre vagy afelé. Érdekelne, hogy ti utaznátok most, repülnétek, vagy mondjuk le? Mert most ez van, el kell döntenünk, és igazából nem érintjük Ázsiát, de mégis olyan félelmetes nekem ez az egész. Dohában szállnánk át, ami Dubaj mellett van, nem Ázsiában, de mégis egy kicsit izgulok” – mondta a sztármami.