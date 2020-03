Tanárnő a Dal döntőjében! Orsovai Reni: Számítok a diákjaimra

Extra

Holló Bettina ,

Közel 11 milliószor hallgatták már meg a youtube-on Rácz Gergő és Orsovai Reni közös dalát, a Mostantól-t. Az énekesnő történelmet írt, ugyanis nemcsak ezzel a számmal, de a Nene zenekarával is bejutott A Dal szombati döntőjébe. A 27 éves tanárnő jó eséllyel indul a fődíjért.

A Dal történetében először jutott be egy előadó két produkcióval is a döntőbe. Március 7-én Orsovai Reni kétszer is színpadra léphet a Duna Televízió műsorában, egyrészt Rácz Gergő oldalán, másrészt Nene zenekarával kiegészülve.

– Hatalmas visszaigazolás ez nekem, még most is alig hiszem el, hogy ez tényleg megtörténik – kezdte a Lokálnak a 27 éves énekesnő, aki kiskora óta a zene szerelmese, ma pedig középiskolai tanárnőként másokkal is igyekszik az éneklést megszerettetni.

– Művészcsaládból származom, édesapám szintén zenél, édesanyám színházban játszott és táncolt, így evidens volt, hogy én is ilyen irányba indulok el. Gyerekként kezdtem zongorázni majd énekelni, szerintem fontos, hogy az ember tehetségét hamar felismerjék. Az óráimon is igyekszem erre figyelni, minden diákban van valami különleges. Korban közel állunk egymáshoz, így könnyen szót értek velük, de azt sem akarom, hogy túl laza legyek és a nyakamra nőjenek. Jó fejek egyébként a srácok, nagyon számítok rájuk. A Dal adásai után is mindig írnak, szurkolnak, és küldik a szavazatokat. Ezt jól is teszik, különben egyest kapnak – jegyezte meg persze csak viccesen Reni, aki úgy érzi, hogy az elmúlt évek kemény munkájának gyümölcse kezd végre beérni. Volt idő, amikor elbizonytalanodott, vajon tényleg neki való-e ez a szakma, de ez ma már a múlté.

– Érzékeny ember vagyok, és eleinte nem tudtam, hogyan kezeljem, ha valami nem sikerül. 2014-ben indultam egy tehetségkutatóban, ahol egy kiváló énekesnővel, Gondi Helénnel párbajoztam. Christina Aguilerát énekeltem, és csak pár százalékon múlt, hogy nem kerültem be az élőshow-ba. Akkoriban ez nagyon megviselt, egy pillanatra megtorpantam, vajon tényleg a színpadon van-e a helyem. Pásztor Anna zsűritagként azonban biztatott, hogy ne adjam fel, alapítsak egy zenekart, és járjuk a fesztiválokat. Ezt meg is fogadtam, és végül sikeresen felálltam a kudarcból – mesélte a versenyző.

Szombaton döntő

Március 7-én kiderül, hogy A Dal 2020-ban melyik produkció nyeri el az év magyar slágere címet. A Duna Televízió műsorának fináléjában nyolc előadó küzdhet meg a 75 millió forint összértékű nyereményért, amellyel a győztes tovább építheti zenei karrierjét. Színpadra lép a Fatal Error, Rácz Gergő és Orsovai Reni, Takács Nikolas, Tortuga, a Turbo, Ember Márk, a Nene, valamint Kóbor Zsóka és Polgár Patrik duója.