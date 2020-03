Tartsuk be a szabályokat, maradjunk otthon!

Belföld

Holló Bettina ,

Szerencsére a vírus robbanásszerű terjedése egyelőre nem következett be, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, otthon kell maradnunk.

Még mindig a csoportos megbetegedések fázisában vagyunk, gócpontok egyelőre nincsenek – jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos.

– A kijárási korlátozások meghozzák a hozzájuk fűzött reményt, szolgálják a járvány terjedésének megakadályozását, a fertőzöttek számának minimálisra szűkítését. Robbanásszerű terjedés egyelőre nem következett be, ez nagyban köszönhető azoknak, akik együttműködnek, és betartják a szabályokat. Továbbra is arra kérünk mindenkit, hogy ne csoportosuljanak, tartsák a másfél méteres távolságot, de legfőképpen arra, hogy maradjanak otthon – mondta az országos tiszti főorvos, aki arra is kitért, hogy számos bevizsgálatlan teszt kering világszerte, ám a járvány terjedését egyik sem képes megállítani.

– A Nemzeti Népegészségügyi Központban és a hét kijelölt laboratóriumban végzett tesztek a vírus jelenlétét képesek kimutatni. Ez az aktuális állapotról ad információt, prognózist nem tudunk felállítani, mivel a betegségnek 14 nap a lappangási ideje. Ne várjunk olyat egy teszttől, amire nem képes, a járvány terjedését egyik sem tudja meggátolni – jelentette ki. Hozzátette: tesztet orvosi javaslat alapján végeznek. Ha valakinek panasza van, és érintkezett igazoltan fertőzöttel, hívja a háziorvosát.

Sajnos két újabb, koronavírussal fertőzött magyar állampolgár hunyt el, mindketten krónikus betegek, valamint idősek, 90 év fölöttiek voltak. Az elhunytak száma ezzel 15 főre emelkedett. Müller Cecília országos tiszti főorvos ugyanakkor jó hírekről is beszámolt a tegnapi sajtótájékoztatón. Noha hazánkban is egyre többen kapják el a fertőzést – számuk 447 –, 34-en már meggyógyultak, valamint a többség jogkövető magtartása miatt sikerült a járvány görbéjét ellaposítani.

A gyógyultakra további karantén vár A koronavírus-járvány halálos áldozatainak nagy része az idős, krónikus betegséggel küzdő emberek közül kerül ki – mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az M1 aktuális műsorában. Szlávik János hozzátette: az enyhe tünetekkel rendelkező betegek néhány hét alatt otthon is meggyógyulhatnak. – Kórházban csak a súlyos, sokszor életveszélyes állapotban lévőket kell kezelni; közülük körülbelül 10-15 százalék szorul gépi lélegeztetésre – mondta. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a jó állapotban lévő vagy már gyógyult fertőzötteknél ugyancsak kimutatható a vírus, ezért rájuk további 14 napos karantén vár. Szlávik arra is kitért, hogy a malária elleni készítmények, antibiotikumok és más, vírus elleni gyógyszerek kombinációjával sikerül csökkenteni a súlyosabb szövődményeket, konkrét ellenszer azonban még nincs.

Segítenek a kórházparancsnokok A kormány 108 egészségügyi intézmény élére nevezett ki katonai kórházparancsnokokat, ők a járványügyi szabályok betartásáért, a védekezéshez szükséges eszközök ellátottságáért felelnek, orvosszakmai döntéseket nem hozhatnak: – A kórházparancsnokok feladata az, hogy segítséget nyújtsanak az egészségügyi intézményeknek abban, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges kapacitások, illetve az, hogy gondoskodjanak az eszközök vagyonbiztonságáról – mondta Halmosi Zsolt, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese.