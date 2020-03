Till Attila: Szabad kezet adtunk Carter dokinak

Extra

Holló Bettina ,

Amerikai minisorozat lesz Till Attila Tiszta szívvel című filmjéből, az alkotó pedig nem más, mint a Vészhelyzet Carter dokija, Noah Wyle. A világsztárnak a mostohaapja mutatta meg a magyar alkotást, a kerekesszékes banda története pedig rögtön lebilincselte. „Még most is alig merem elhinni, hogy ez megtörténik, drukkolok, hogy egy sikeres sorozat legyen” – nyilatkozta a Lokálnak Till Attila.

Korábban is számos sikert aratott külföldön, de most ismét felfigyelt a világ Till Attila Tiszta szívvel című filmjére. A 2016-ban bemutatott alkotásból a Vészhelyzet John Cartere, Noah Wyle készít minisorozatot.

– Elég ritka dolog, hogy egy magyar tartalomból, amerikai, világeladásra szánt sorozat lesz, hatalmas elismerés, nagyon boldog és büszke vagyok – kezdte a Lokálnak Till Attila.

– Én a szerzője vagyok ennek a műnek, a producerem, Stalter Judit tárgyalt Carter dokival skype-on és személyesen is. Ez egy hosszú folyamat volt, egy éve itt lógott a levegőben, és noha végig bizakodó voltam, még most is alig merem elhinni, hogy ez tényleg megtörténik. Annyi üzletről esik szó a film világában, aztán egy csomó mindenből nem lesz semmi. De ebből most lesz, hihetetlen – mondta boldogan a Tiszta szívvel forgatókönyvíró-rendezője, aki kíváncsian várja, hogyan nyúl majd hozzá történetéhez Noah Wyle, aki maga rendezi és írja a minisorozat epizódjait.

– Carter doki lényegében szabad kezet kapott, nála vannak a jogok, úgy írják át a sztorit ahogy akarják. Nem lehet, és nem is kell a sorozatának a nagyjátékfilmemhez igazodnia. Épp ez benne az izgalom, nagyon kíváncsi vagyok, mi, hogy alakul majd a történetben. Ha elkészül, igazi kaland lesz megnézni, és látni, hogy abból az ötletből, amit itt Magyarországon találtam ki, mi lesz a világ egy teljesen más pontján, új logika mentén, új tehetségek hozzáadásával. Drukkolok, hogy sikeres sorozat legyen, tökjó lenne látni, hogy ez egy működő dolog – tette hozzá Tilla.

Noah Wyle: Soha nem láttam még ilyen

A Vészhelyzet sztárjának a mostohaapja mutatta meg a Tiszta szívvel című filmet, Jim Katz pedig a külföldi Oscar-filmeket elbíráló bizottság tagjaként látta a mozit még 2017-ben. Noah Wyle a Deadline-nak így jellemezte a magyar alkotást:

„A filmben van valami punkrockos attitűd. Soha nem láttam még ilyet. A szereplők között ráadásul sokan valóban mozgáskorlátozottak, és a sztori teljesen az arcomba tolta azt, hogy mennyire nem kér ez a közösség az empátiámból, a szánalmamból” – mondta.

Gengszterek kerekesszékkel

A Tiszta szívvel egy 2016-ban bemutatott magyar akcióvígjáték egy kerekesszékes bandáról, ahol két mozgássérült fiatal közeli barátságot köt egy vagány kerekesszékes bérgyilkossal. Főszerepben Fenyvesi Zoltánt, Thuróczy Szabolcsot és Fekete Ádámot láthatjuk, forgatókönyvírója és rendezője Till Attila, producere Stalter Judit. A filmet 2017-ben a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában Oscar-díjra neveztük, ám a hivatalos jelöltek közé nem került be, ugyanakkor számos európai filmfesztiválról győztesként tért haza. Amerikában a Netflixen látható.