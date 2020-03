Tizenötezer forintra nő a PIN-kód nélküli érintéses fizetés határa

Extra

Ötezerről tizenötezer forintra emelkedik a PIN-kód nélkül is engedélyezett, érintéses kártyás vásárlások összeghatára április 15-től. A becslések szerint ezzel a vásárlások csaknem 90 százalékánál, vagyis közel 670 millió tranzakció során a vevőknek nem kell majd megérinteniük a terminálokat. Ez az intézkedés segíthet a vírus terjedésének lassításában, ahogy – többek között – a készpénzmentes fizetés arányának jelentős növelése is. Hiszen a cél a fizikai kapcsolatok minimalizálása a fizetések során. A járványügyi helyzettől függetlenül továbbra is él az a biztonságot szolgáló általános szabály, hogy a PIN-kódot időközönként még az érintőkártyás vásárláskor is meg kell adni, annak érdekében, hogy egy ellopott kártyával ne lehessen korlátlanul visszaélni.