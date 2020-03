Több mint 8 milliárdot fordít a kormány a koronavírus elleni harcra

Belföld

Kiss Nóra ,

Újabb három iráni diák fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, velük együtt összesen 12 koronavírusos beteget kezelnek a Szent László Kórházban. Azt kérik azoktól, akik Olaszországból jönnek haza, hogy 14 napig maradjanak otthon. A kormány több mint 8 milliárd forintot fordít a koronavírus elleni harcra.

Gazdaságvédelmi akciótervet ígért Orbán

Kormányzati segítséget és gazdaságvédelmi akciótervet ígért Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus miatt veszteségeket elszenvedő gazdasági szereplőknek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági évnyitó 2020 című gazdaságpolitikai fórumán.

A kormányfő azt kérte az iparkamarától, hogy gyűjtse össze és április végén továbbítsa a kormánynak a gazdasági szereplők „földközeli” visszajelzéseit arról, hogy pontosan melyik ágazat, milyen eszközökkel segíthető át a várható nehézségeken. A miniszterelnök világjárványra számít, és arra, hogy nem lesz rövid időn belül védőoltás, és noha nem magas a halandóság, de a biztonságérzet hiánya okozza a gazdasági hatásokat.

– Nyárig is eltarthat, amíg a turizmus és egyéb fontos, most megviselt ágazatok talpra állnak – fejtette ki Orbán Viktor.

Az emberek biztonsága a legfontosabb

A kormány 8 milliárd forinttal támogatja az operatív törzs intézkedéseit a koronavírus elleni harcban. Ezen összeget a szükséges eszközökre, valamint egyéb, a járvánnyal kapcsolatos tevékenységekre fordítják. Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta: a kormány kész arra is, hogy átcsoportosításokkal újabb összegeket szabadítson fel a vírus kezelésére.

Újabb három iráni fertőzött

Újabb három koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, mindhárman iráni állampolgárok – közölte a kormányzati koronavirus.gov.hu kedd délelőtt. Ezzel 12-re emelkedett az igazoltan koronavírussal fertőzött emberek száma az országban. Karanténban továbbra is 67 ember van, a szakemberek 531 mintavételt végeztek.

14 napig maradjon otthon, aki Olaszországból hazajön!

Az Olaszországból hazaérkezőktől azt kérik, hogy koronavírus-tünetek nélkül is 14 napig maradjanak otthon, és a gyerekeiket se küldjék iskolába. Elkezdték kidolgozni a schengeni szárazföldi határátkelőhelyeken bevezetendő intézkedéseket, amelyek része, hogy szűrni fogják a belépőket.

Iskolák, óvodák ne szervezzenek ünnepséget!

A közelgő nemzeti ünneppel kapcsolatban az operatív törzs azt javasolja, hogy mindenki tekintsen el a nemzeti ünnepre tervezett rendezvények megtartásától. Az óvodákat és az iskolákat is arra kérik, hogy ne szervezzenek ünnepi rendezvényeket.

Vigyázzanak a 60 év felettiek!

A koronavírus jellemzően az idősebb korosztályra veszélyes, ezért Müller Cecília tiszti főorvos arra kéri a 60 év feletti személyektől, hogy kerüljék a közösségi rendezvényeket.

A látogatási tilalom nem karantén

A fertőzés miatt a magyar kormány látogatási tilalmat vezetett be az idősotthonokban, illetve kórházakban. A tilalom alól azonban vannak kivételes esetek. Ha valaki bizonyíthatóan súlyos állapotban van, és képtelen ellátni magát, azt látogathatják hozzátartozói. Gyermekek esetén pedig a szülő vagy a gondviselő tartózkodhat a kiskorúval a kórházban, és ha szükséges a karanténba is bevonulhat vele, vállalva, hogy rá is ugyanúgy vonatkoznak az előírások. A szülő édesanya mellett szintén lehet egy általa választott személy.

Magyarországon a kontaktokat is vizsgálják

Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta: a magyar járványügyi eljárás az Egészségügyi Világszervezet javaslatai alapján történik. Számos országgal ellentétben itthon a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülők is átesnek a szükséges laborvizsgálatokon, amik a következőképpen zajlanak: A feltételezett személyek az első szűrés után egy második vizsgálaton is átesnek. Erre azért van szükséges, mert több esetben csak az ismételt szűrés mutatja ki a koronavírust, ez 4 itthoni fertőzött esetében is így történt. Ha ezután indokolt, egy harmadik vizsgálatra is sor kerül, ha az is pozitív eredményt mutat, az illető biztosan koronavírussal fertőzött.