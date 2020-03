Tom Hanks megfertőződött a koronavírussal

Extra

Holló Bettina ,

Tom Hanks színész és felesége, Rita Wilson is megfertőződött a koronavírussal. Csakúgy, mint a Juventus játékosa, Daniele Rugani. Christiano Ronaldo otthoni karanténban van, a hazai hírességek pedig a megélhetésükért aggódnak.

Tom Hanks és felesége tesztje pozitív lett

A hollywoodi sztár Instagram-oldalán számolt be a történtekről. „Rita és én itt vagyunk Ausztráliában. Kicsit fáradtnak éreztük magunkat, mintha meghűltünk volna, és fájtak a porcikáink is. Ritát időről időre rázta a hideg. Volt enyhe láz is. És ahogyan ez a mai világban szükséges, elvégeztettük a koronavírustesztet, és mindkettőnknek pozitív lett” – közölte az Oscar-díjas színész közösségi oldalán. Hozzátette: jelenleg elkülönítve figyelik őket, további vizsgálatok várnak rájuk, ami nem egynapos program lesz. Később gyermekük, a 29 éves Chet az Instagramon jelentkezett be, hogy reagáljon szülei betegségére. „A hír igaz, a szüleim elkapták a koronavírust. Őrület! Mindketten Ausztráliában vannak, mert az apám épp egy filmet forgat. Most beszéltem velük telefonon. Mindketten jól vannak. Nem érzik rosszul magukat, nem aggódnak. Természetesen a szükséges egészségügyi ellenőrzéseken és vizsgálatokon túlesnek, de szerintem nincs ok az aggodalomra” – írta.

Daniele Rugani elkapta a betegséget

Megfertőződött a koronavírussal Daniele Rugani, a Juventus labdarúgócsapatának olasz válogatott védője – írta a torinói klub hivatalos közleményében. Hozzátették: előfordulhat, hogy a teljes csapatot és a szakmai stáb tagjait is megfertőzte, így őket is megfigyelik.

Christiano Ronaldo karanténban van

Miután kiderült, hogy a Juventus futballistája, Daniele Rugani megfertőződött a koronavírussal, a sztárfocista úgy döntött, hogy Portugáliában, Madeirán marad otthoni karanténban. Christiano Ronaldo vasárnap este még együtt játszott fertőzött csapattársával, másnap azonban hazautazott szülővárosába kórházban fekvő beteg édesanyjához.

Megélhetésükért aggódnak a magyar sztárok

A legtöbb koncert és színházi előadás elmarad a koronavírus miatt, ami jelentős bevételkiesést jelent a zenészeknek, színészeknek, műsorvezetőknek. „Kemény hetek elé nézünk, egzisztenciálisan és művészileg is” – írta az Instagramon Ábel Anita, aki úgy véli, hogy sok kollégájának nincs tartaléka. Liptai Claudia is hasonlóról számolt be közösségi oldalán. „Az agyamban és a szívemben félelem van és kérdések cikáznak. Sokan azt gondolják, a médiában dolgozó emberek rengeteg pénzt tudnak felhalmozni. Jelentem, Beyoncét biztos nem rázná meg ez a helyzet úgy, mint minket” – írta.