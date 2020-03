Tom Hanks most másokra vigyáz

Extra

Holló Bettina ,

A színész már jól van, és feleségével együtt hazamehetett.

Mint arról korábban beszámoltunk, Tom Hanks és felesége, Rita Wilson is elkapta a koronavírust. A házaspáron Ausztráliában végeztek tesztet, amelynek pozitív eredménye miatt két hét karantén várt rájuk. A színész most a Twitteren számolt be a legújabb fejleményekről, miszerint túl vannak a fertőzésen, és hazatérhettek Los Angeles-i otthonukba. Mint írta, egy darabig otthon is maradnak, hogy vigyázzanak magukra és másokra.