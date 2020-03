Tragédia! A koronavírus áldozata lett a Krokodil Dundee sztárja

A gyászjelentést a Playwrights Horizons jelentette be az oldalán.

Csütörtökön 69. évesen elhunyt Mark Blum. A szomorú hírről a társulat számolt be.

„Szeretettel és fájó szívvel tiszteleg a társulatunk Mark Blum, az örök barát és tökéletes művész emléke előtt, aki a héten elhunyt. Köszönjük, Mark, mindazt, amit hoztál a színházunkba, ahogy a többi színházba és a közönségnek is. Hiányozni fogsz” – búcsúzott a társulata a Twitteren.

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb

— Playwrights Horizons (@phnyc) March 26, 2020