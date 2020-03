Új technológiával zöldítik a magyar mezőgazdasági gépeket

Belföld

Akár több lóerőt is visszanyerhetnek a mezőgazdasági munkagépek egy vadonatúj megoldásnak hála, ami nem csak a gazdák munkáját teszi hatékonyabbá, de a termés is egészségesebbé válhat általa – ezáltal jó választ ad a mezőgazdasági szektor egyik legkörnyezetszennyezőbb problémájára.

Tudta, hogy a legtöbb mezőgazdasági gép nagy valószínűséggel a képességei alatt teljesít? Traktorból például többszázezer található Magyarországon, az átlagéletkoruk pedig igen magas: 8 és 12 ezer közti üzemóra. Jellemző, hogy ezek a járművek akár 3-30Nm nyomaték értékkel is alacsonyabb hatékonysági fokkal dolgoznak, mint amilyennel eredetileg működniük kéne.

Ennek elsődleges oka nem más, mint a folyamatos érintkezés a talajjal, ami a nedvesség, esőzések hiánya miatt beszárad, ezzel nehezítve az elvégzendő munkafeladatokat. Előbb-utóbb koromlerakódások, eltömődések keletkeznek a motor szerkezetében, égésterében, vagy például a részecskeszűrőben, vagy az EGR rendszerben egyaránt. A korlátozottabb motor nem képes olyan teljesítményre, mint korábban vagy mintha szabadon lélegezne. Ennek eredménye, hogy akár egy 180 lóerős traktor esetében a hatékonyság akár 160-175-re is visszaeshet, a kezelő pedig lassabban halad a táblák megmunkálásával.

Hogy mindez miért különösen ártalmas az egészségünknek? Mert miután a táblát „telepuffogtuk” az eltömődött motorból-kipufogóból távozó korommal és gázzal, az nem csupán a levegőt szennyezi: beépül a növények sejtszerkezetébe is. A learatott termés aztán valamilyen formában a tányérunkra kerül, anélkül, hogy felmerülne bennünk, előtte milyen hatásoknak volt kitéve.

Nem csoda, hogy a gazdák többféle módszert is alkalmaznak a szennyeződések eltávolítására: eddig sokan manuálisan szedték szét és kapargatták le például az EGR rendszer lerakódásait, vagy egy környezetre és emberre is veszélyes, savas eljáráshoz folyamodtak. Van olyan is, aki ugyanezeket a hibákat a traktorja tuningolásával igyekszik kiküszöbölni – ez azonban nem tesz jót az alkatrészeknek, a motornak, amelyek nem a megnövelt teljesítményre vannak optimalizálva.

Egy motor- és környezetbarát megoldás

Nemrég lépett a magyar piacra a TerraClean újdonságnak számító technológiája. Ennek során rendkívül finomított, alifás üzemanyag használatával tisztítják ki a motorban keletkezett, lerakódott karbon szennyeződéseket. Ez a technológia bármilyen belső égésű motorral szerelt gépjárműre, így traktorra, kombájnra és akár aratógépre is alkalmazható, akár hibaelhárítási, akár csak karbantartási céllal. Megszünteti a lerakódásokat, kitisztítja a letapadt kokszot, az EGR szelep betömődését, és dekarbonizálja a kipufogó rendszert is. Az eredmény: azonnali, mérhető teljesítménynövekedés, ami jóval gyorsabb munkavégzést tesz lehetővé a gazdák számára.

Az alkalmazás azonnali, 3-30Nm nyomaték körüli teljesítménynövekedést idéz elő már a viszonylag újnak számító gépek esetében is: a forgalmazók hangsúlyozzák, hogy akár ezer munkaóra, tehát az élettartam egytizede alatt is érdemes vele karbantartást végezni. Ezzel együtt általában elmondható, hogy minél magasabb, több az adott gép üzemideje, a lerakódás is annál súlyosabb mértékű.

A TerraClean technológia előnye, hogy teljességgel mobilis, ezért nem igényli, hogy a járművet szakszervízbe szállítsuk. Ha például egy mező közepén következik be a meghibásodás, a technikus helyben tudja a tisztítást elvégezni. Egyedül áram szükséges hozzá, ami a traktor akkumulátorából is nyerhető. Az eljárás általában mindössze egy órát vesz igénybe, ami természetesen azt is jelenti, hogy például egy nap ráfordításával egy gazda teljes gépállománya a saját telephelyén áttisztítható.

Az optimális motorműködésnek köszönhetően csökken a károsanyag-kibocsátás mértéke. A tisztítás következtében a kipufogóból távozó koromrészecskék száma is redukálódik: ezt abból is tapasztalhatjuk, hogy az addig sötét kipufogógáz szinte „láthatatlanná” válik. Ha tehát javítunk a gépünk motorjának állapotán, visszaállítjuk a megfelelő motorteljesítményt azzal nem csak munkaidőt csökkentünk, hanem sokat teszünk a levegő, a termény és az azt fogyasztó emberek egészségéért is.