Valóban 70 évre kell emelni a nyugdíjkorhatárt 2030-ra? Íme a válasz

A PwC Magyarország munkatársai a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségével partnerségben kilencedik alkalommal kérdezték meg összesen 223 hazai vállalatvezető véleményét. A megkérdezett vállalatvezetők többsége szerint 2030-ra Magyarországon 70 évre emelkedik majd a nyugdíjkorhatár (89 százalék). 2035-ben a többség szerint eléri a 80 évet a születéskor várható élettartam (88 százalék). Azt viszont mindössze 30 százalék gondolja, hogy a termékenységi ráta valaha 2,1-re emelkedne Magyarországon.

A PwC legfrissebb vezérigazgatói felméréséből a korhatár emelkedésére vonatkozó várakozást ragadta ki a sajtó, nem véletlenül, hiszen a nyugdíjkorhatár témája kapcsán mindenkinek van valamilyen – jellemzően szenvedélyes – személyes véleménye.

Az én szakértői véleményem szerint azonban egyelőre nincs realitása a drasztikus korhatáremelésnek. A megkérdezett vállalatvezetők véleményében elsősorban a nagy munkaerőhiány tükröződik, hiszen egyre inkább rákényszerülnek az idősebbek foglalkoztatására, és a növekvő nyugdíjkorhatár tovább tartaná a munkaerőpiacon a munkavállalókat. Elméletben. Mert a munkáltatók 2019. január 1. (a nyugdíj mellett szerzett munkabér járulékmentessé válása) óta a jelek szerint inkább foglalkoztatnak nyugdíjas munkavállalót, mint nyugdíj előtt álló aktív korú dolgozót. Nem véletlenül: a nyugdíjas munkabérén a munkáltató 19%-ot, a nyugdíjas 18,5%-ot spórol. Vagyis a PwC felmérés kapcsán megkeresett 223 cégvezető válasza nem igazán tükrözi a valós helyzetet, hiszen a vállalatok éppen abban érdekeltek, hogy minél többen minél korábban menjenek a dolgozóik közül nyugdíjba, hogy immáron nyugdíjasként sokkal kedvezőbb feltételekkel továbbfoglalkoztathassák őket.

Egyébként sem fenyeget a korhatáremelés veszélye a közeljövőben. Először is, éppen benne vagyunk egy korhatáremelési hullámban, amelynek zárásaként 2022-től csak 65 éves korunktól igényelhetjük az öregségi nyugdíjat (kivéve persze azokat a hölgyeket, akik korábban teljesítik a nők kedvezményes nyugdíja feltételeit). Ezzel a 65 éves korhatárral legalább másfél-két évtizedig stabilizálható a nyugdíjrendszer. 2040 körül viszont a demográfiai öregedés következtében, a múlt század hetvenes éveinek derekán született utolsó nagy létszámú évjáratok nyugdíjba áramlásával rázóssá válhat a nyugdíjfinanszírozás, addigra mindenképpen lépni kell valamit a fenntarthatóság érdekében.

Az egyik lehetséges és kézenfekvő intézkedés a korhatár további emelése lehet, de ez semmiképpen nem lehet független a várható élettartamok hosszának növekedésétől. A mortalitás Magyarországon is javul (ezer éve egy csecsemő 25 életévre számított, száz éve 46 évre, ma kisfiúként 72 évre, kislányként 79 évre – és a későbbi nemzedékek ebben az évszázadban elérhetik a 90-100 éves átlagos várható élettartamot is). Hacsak be nem zavarnak előre nem látható bonyodalmakkal jövőbeni valódi világjárványok.

Mindenesetre nagy valószínűséggel élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy emelkedik a várható élettartam, így pedig nyilván emelkednie kell a nyugdíjkorhatárnak is. A legjobb európai gyakorlatok szerint a fejlett állami nyugdíjrendszerekben egyre kevésbé próbálják érvényesíteni a merev életkori beállítást, sokkal átfogóbb rendszerbe illesztik a nyugdíj igénybevételének lehetőségét.

A britek például kifejezetten a várható élettartam hosszához kötik az ötévente rendszeresen felülvizsgált nyugdíjkorhatárt (longevity link). Ehhez megállapítják, hogy az adott évjáratnak mennyi a húszéves korban várható további élettartama, és elrendelték, hogy ennek az élettartamnak legfeljebb egyharmadát lehet nyugdíjban tölteni, feltéve, hogy az így meghatározott belépési kor magasabb, mint az idén irányadó 66 éves nyugdíjkorhatár. (Persze a britek biztonsági játékosok, mert ezt a 66 éves belépési életkort is folyamatosan emelni fogják, 2059-től tervezik 70 évre föltornászni – ha akkor is szükségesnek látják.)

Ennél is rugalmasabb megoldást választottak a svédek, akiknél nincs is valójában rögzített nyugdíjkorhatár, hiszen bármikor el lehet menni nyugdíjba 61 és 67 éves kor között. Csakhogy aki 61 évesen megy nyugdíjba, az sokkal kisebb nyugellátásra számíthat, mint aki 67 éves korában, mert tovább lesz nyugdíjas. A nyugdíjban töltött idő hosszát a svéd rendszerben az életjáradék-osztók rendszerével szabályozzák.

A magyar nyugdíjrendszerben is működhetnének rugalmasabb megoldások, amelyek jobban alkalmazkodnak a várható élettartamok alakulásához és a nyugdíjrendszer rendelkezésére álló finanszírozási forrásokhoz. Akár a fent említett, akár más – például a németek vagy az osztrákok által alkalmazott bónusz/málusz – módszerekkel megteremthető egy olyan nyugdíjigénylési feltételrendszer, amely egy optimális nyugdíjbavonulási életkor előtti és utáni néhány évben levonásokkal vagy növelésekkel tenné lehetővé az öregségi nyugdíj igénylését.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu