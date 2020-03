Veréb Tomi spirituális szertatáson is elvette kedvesét

Extra

Kiss Nóra

Veréb Tomi február 15-én fogadott örök hűséget táncos szerelmének, Klajkó Szandrának. Az ifjú házasok maguk szervezték meg álomesküvőjüket, melynek fontos része volt egy spirituális szertartás is. A Lokálnak pedig elárulták: a nagy nap óta úgy érzik, megalakult a saját kis családjuk.

Veréb Tomi és Klajkó Szandra Valentin-nap után fogadott egymásnak örök hűséget. A nagy napon minden úgy alakult, ahogy azt ők eltervezték. Egy vidéki helyszínen, romantikus környezetben, családjuk és közeli barátaik körében mondták ki a boldogító igent. A hetven fős násznép ezt követően hajnal 3-ig ropta a táncparketten az ifjú párral.

– Ami a legfontosabb, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és minden úgy zajlott, ahogy azt mi szerettük volna. Mindketten művészek vagyunk, így az életünk része a nagy eseményeken való részvétel, ezért nem vágytunk nagy felhajtásra. Sokkal inkább egy meghitt napra, ahol együtt ünnepelhetjük a szerelmünket a hozzánk közel állókkal, akik fontos részei az életünknek – kezdte a Lokál Extrának a 26 éves színész.

A friss házasok először az anyakönyvvezető előtt mondták ki a boldogító igent, majd a már besötétedett szabad ég leple alatt, csillagszórókkal a kezükben egy spirituális ceremónián is megpecsételték szerelmüket. – Azt hiszem az én ötletem volt ez a fajta szertartás, de Tominak is azonnal megtetszett – vette át a szót Szandra. – Egy spirituális mese keretein belül rátettek minket egy közös útra. Ez egy régi szokás, ahol nemcsak a másiknak, de magadnak is fogadalmat teszel arra, hogyan fogsz innentől élni, hiszen egy házasságban a saját személyiségünk is megváltozik. Főként a lelkünk egybeolvadásáról szólt – folytatta a 30 éves táncművész, aki úgy érzi, a nagy nap óta megalakult a saját kis családjuk.

– Úgy érezzük, hogy a házasság által megszületett a mi kis saját családunk. Otthonra találtunk egymás mellet, művészként ugyanis úgy megértjük egymást, mint senki más. Jó érzés hazajönni a férjemhez.

Áprilisra halasztották a nászutat

Tomi és Szandra az esküvő után csupán két napot pihent. – Rengeteg munkánk van most, így áprilisra halasztottuk a nászutat. Még nem tudjuk hova megyünk, az egyik kedvenc közös helyünk Ciprus, így nagy esély van rá, hogy most is odautazunk – folytatta az ifjú feleség.

Mindenki táncra perdült

A szerelmesek azért is szerették volna minél hamarabb megejteni az esküvőt, hogy nagyszüleik is részesei lehessenek a boldogságuknak. – Nekik különösen nagy öröm volt, hogy megélhették az esküvőnket. Még a 85 éves nagypapám is – aki nem nagyon jár el otthonról – táncra perdült. Azóta pedig fel vannak pörögve, csak erről beszélnek – mondta Szandra.