Vérfagyasztó mutatvány! Aktív vulkán fölött sétált a fenegyerek – Videó!

Nik Wallenda világhírű kötéltáncos-akrobata elképesztő mutatványt hajtott végre szerda este.

A 41 éves fenegyerek 548 métert tett meg a Nicaraguában található működő Masaya vulkán fortyogó lávája felett egy drótkötélen sétálva.

A férfi halált megvető bátorsággal vágott bele a sétába, ködös időben. Útját hőkamerák segítségével kísérték, amit az is nehezített, hogy Nik gázmaszkot viselt, hogy megóvja magát a mérgező kénes gázoktól.

What would you be thinking if you were in Nik's shoes right now? #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/uXFQH2ujWD

— Nik Wallenda (@NikWallenda) March 5, 2020