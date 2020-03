Vérlázító! Fényes nappal erőszakoltak meg egy nőt Csepelen

Belföld

Egészen döbbenetes esetnek voltak szemtanúi a csepeli járókelők, akik fényes nappal nézték végig, ahogy egy hajléktalannak tűnő férfi buszmegállóban rángat, üt egy nőt, majd akarata ellenére közösül vele. A segítségnyújtás sajnálatos módon elmaradt, felháborító, hogy ilyen megtörténhet.

A Ripost információi szerint Csepelen, a Korzó bevásárlóközpont előtt megtámadtak egy 40 év körüli nőt. A támadót sok helyi ismeri, sőt állítólag a rendőrök előtt sem ismeretlen, mert kétnaponta beviszik valami miatt a kapitányságra.

A lap úgy tudja, két fiatal lány is látta, hogy a férfi megtámadta a nőt. A támadó előbb kirángatta a buszmegállóba, ahol többször megütötte ököllel, majd lerángatta róla a nadrágját és a szemtanúk szerint megerőszakolta. Eközben a megállóba érkezett egy busz, amiről leszállt egy család. Ők rászóltak a férfira, és rendőrt hívtak, majd bizonyítékként levideózták a férfit.

„Borzasztó ez az egész” – írta egy szemtanú a Facebook-oldalára. „Miután a férfi abbahagyta a nő molesztálását, a két fiatal lány segített felöltözködni az asszonynak. A két lány lépett oda hozzá, de tőlük is félt” – írta a szemtanú.

„Próbálták nyugtatni az asszonyt, de nagyon zaklatott volt. Én felháborítónak tartom, hogy volt pár járókelő az utcán, amikor ez történt, még sem tettek semmit. Inkább elfordították a fejüket. Miután szóltak a videót készítő barátaim, én is a helyszínre siettem. Még láttam, ahogy a nőt kérdezgetik a rendőrök, majd beültetik a rendőrautóba. Ekkor tisztán, többen is hallottuk, hogy ő nem egyezett bele a közösülésbe és erőszak történt… A 2 lány és a felnőtt férfi is elmondták neki, hogy tanúskodnak mellette, remélem, később nem vonja vissza a vallomását…”

A Ripost megkereste a rendőrséget, hogy indult-e eljárás az ügyben, de későbbre ígértek választ.