Külföld

Lokál ,

Mint arról korábban beszámoltunk, Giuseppe Conte olasz miniszterelnök aláírta szombat éjjel azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, valamint 11 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be.

Az érintett területekről készült fotókon jól látszik a rendkívül szigorú vesztegzár, az ellenőrzések és a lezárt területekre, rokonaikhoz kétségbeesetten bejutni akaró emberek.