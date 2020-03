Vigyáznak egymásra a budapestiek

Belföld

Fábián Eszter ,

A koronavírus-járvány miatt megváltoztak a mindennapok Budapesten, a máskor nyüzsgő utcákon most alig járnak, a buszokon, villamosokon alig utaznak. Egyre több üzlet zár be, a színházak, mozik ki se nyitnak. A legtöbb fővárosi sietve intézi el a legszükségesebb dolgait. Most mindenkitől önfegyelemre lesz szükség, a saját érdekünk helyett a közösségét kell néznünk. Csak így lassítható a járvány. A Lokál most összeszedte a fővárosiakat érintő legfontosabb változásokat.

Nyári menetrend a BKV-nál Csütörtöktől tanítási szüneti menetrend szerint indulnak a járatok Budapesten a koronavírus-járvány miatt. A digitális tanrend és a számos cégnél bevezetett részleges vagy teljes otthoni munkavégzés miatti forgalomcsökkenés miatt, a reggeli és a délutáni csúcsidőben 10 százalékkal csökken a járművek száma – közölte a BKK.

Száz forint a MOL Bubi Havi száz forintért lehet használni átmenetileg a fővárosi MOL Bubi közbringarendszert, és kísérleti jelleggel bevezetik az egyszerűbb, online regisztrációt is – közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az online regisztráció és szerződéskötés bevezetésével keddtől nem szükséges személyes ügyintézés sem. A százforintos bérlet alkalmanként félórányi kerékpározást tesz lehetővé további díj megfizetése nélkül. A harminc percen túli folyamatos használat esetén külön díjat is kell fizetni, de fél óráig bármennyi alkalommal használhatjuk a bringát.

Szünetelnek a kéményellenőrzések Az állampolgárok védelme érdekében a koronavírus-fertőzések miatt a FŐKÉTÜSZ Kft. március 17-től átmenetileg szünetelteti az előzetesen meghirdetett (ún. sormunka jellegű) kéményellenőrzéseket Budapesten. A fővárosi kéményseprők a járvány ideje alatt a szociális ellátásba segítenek be – írja a kemenysepro.hu.

Elhalasztják a lomtalanításokat A járvány miatt a Fővárosi Közterület-felügyelet bizonytalan időre elhalasztja a lomtalanításokat. Jelenleg a X. kerületben március 25-ig tart a lomtalanítás, ennek befejezését követően újabb kerületeken elszállításra már nem kerül sor.

Utcai sorban állás A gyógyszertárakban csak annyi beteg tartózkodhat, ahány gyógyszerkiadó ablak működik. A többi vevőnek az üzlet előtt kell várakoznia. Számos helyen vezettek be hasonló intézkedéseket, például a postán, vagy a kormányhivatalokban. Utóbbiba lehetőleg előzetes online regisztráció után menjünk csak. Fontos, hogy bárhol állunk sorba tartsunk kétméteres távolságot egymás között!

Ne üljünk az első ülésre! Hétfőtől már nem nyílik a buszok első ajtaja, és kordon is elválasztja a buszvezetőket az utasoktól, védve ezzel a sofőrt az esetleges megbetegedéstől. Azonban még mindig akadnak, akik nem tartják tiszteletben a szabályozást, és a kordon elé ülnek, ezzel kockáztatva a sofőr egészségügyi állapotát. Minderről az internet népe is beszámol, és felhívja a figyelmet a szabálykövető magatartásra! A BKK korábban azt is közölte, hogy a jegyértékesítés a buszokon megszűnt, az utasok érdekében pedig gyakrabban takarítják a járművek összes felületét. Kiemelték a gyakori szellőztetés fontosságát is, hangsúlyozva, hogy a járművek összes ablakát nyithatóvá tették.

Így lassíthatod a járványt!

– Aki teheti maradjon otthon (főleg az idősek)!

– Mossunk gyakran és alaposan kezet!

– Tartsunk egymástól kétméteres távolságot!

– Zsebkendőbe köhögjünk, tüsszögjünk!

– Viseljünk kesztyűt!

– Ne nyúljunk az arcunkhoz!

– Járjunk gyalog vagy biciklivel!

– Vásárláskor gondoljunk másokra is, ne vásároljunk fel ész nélkül mindent!