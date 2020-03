Vigyáznak Erzsébet királynőre!

Extra

Lokál ,

Sofőrrel szállították át Erzsébet királynőt a Buckingham-palotából Windsorba. Úgy tudni, a vidéki birtokán helyezték karanténba a 93 éves uralkodónőt, akit érthetően igyekeznek megóvni a fertőzéstől.



Egy, a palotához közel álló forrás szerint ezt a döntést a látogatók és a közel 500 fős személyzet miatt jobbnak látták meghozni. A biztonság kedvéért a Buckhingam-palotában és a vidéki rezidencián is mindent fertőtlenítettek.

Eddig Erzsébet is és a 98 éves férje, Fülöp is jól vannak – számolt be a hírről a Fox News.