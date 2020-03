Vigyázzunk egymásra! Gyurta Dániel és Bodrogi Gyula is a jó ügy mellé állt

Extra

Kiss Nóra ,

Elindult a kormány Vigyázzunk egymásra! elnevezésű kampánya, amelyben közismert személyiségek hívják fel a figyelmet a koronavírus elleni védekezésre és az előírások pontos betartására. Az első két videóban Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó és Bodrogi Gyula kér mindenkit arra, hogy maradjon otthon. A 85 éves Kossuth-díjas színész elmesélte a Lokálnak, hogy ő minden utasítást betart, és mindenkit erre biztat.

Szentkirályi Alexandra hazai kommunikációért felelős kormánybiztos osztotta meg a Vigyázzunk egymásra! kampány első videóit, amelyeket az M1 aktuális műsora is leadott. Az első felvételen Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó hívja fel a figyelmet a koronavírus elleni védekezés fontosságára.

– A koronavírus most mindenki életét megnehezíti, így az enyémet is. Higgyétek el, hogy én is szívesen találkoznék a barátaimmal, beülnék egy bárba, elmennék nyilvános, közösségi helyekre, de nem teszem, mert a szakértő utasítás egyértelműen az, hogy kerüljük ezeket a találkozókat. Én is csak a legszükségesebb esetben megyek el otthonról, például hogyha élelmiszert kell vennem. Kérlek benneteket, ti is figyeljetek oda erre, hiszen ezzel tudjuk megállítani a vírus további terjedését! Vigyázzunk egymásra!” – mondta.

A következő videóban pedig Bodrogi Gyula kér minden idős embert arra, hogy tartsa be az utasításokat.

– Az elmúlt évtizedekben megtanultam, hogy az egészségnél nincs fontosabb, és szerencsére a komolyabb betegségek el is kerültek eddig. A koronavírus leginkább az idősekre, valamint a krónikus betegségben szenvedőkre veszélyes, ezért nekik, nekünk fokozottan kell vigyáznunk egymásra. Hívjuk fel szeretteink, barátaink figyelmét is a megelőzésre! Vigyázzunk egymásra! – mondta.

A Lokál telefonon megkereste a 85 éves Kossuth-díjas színészt, aki elárulta, hogy ebben az időszakban mivel tölti otthon a mindennapjait.

– Én minden utasítást betartok, és nem megyek sehová. Tartok a járványtól, de próbálom elterelni a gondolataimat. Nincs nehéz dolgom, hiszen folyton csöng a telefonom, órákon át beszélgetek a barátokkal, kollégákkal, egész nap vonalban vagyok. A színház nagyon hiányzik, de ez volt a helyes döntés. A nézők és mi, színészek sem tudnánk élvezni az előadást úgy, hogy közben ilyen nagy problémával kell megküzdenünk.