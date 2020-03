Világszerte korlátozások, szigorú intézkedések, iránymutatások a koronavírus miatt

Külföld

MTI ,

Nem csupán néhány hétig, hanem hónapokig tartó korlátozásokkal kell számolni az új koronavírus miatt, a járvány lefékezéséhez pedig minden egyes ember segítsége szükséges – mondta Jens Spahn német szövetségi egészségügyi miniszter hétfőn Berlinben.

Kiemelte, hogy az egészségügyi rendszer működőképességének fenntartásához mindenképpen le kell lassítani a járványt, amihez mindenkinek hozzá kell járulni. A mindennapi életben ugyanúgy kell védekezni, mint influenzajárvány idején az influenzavírus ellen, és kerülni kell a nagyobb rendezvényeket, például koncerteket.

Az ezernél több résztvevővel tervezett rendezvényeket le kell mondani, a határérték alatti, de nagyobb szabású rendezvényeknél pedig a járványterjedési kockázat mérlegelésével, esetről esetre kell dönteni – mondta.

Aláhúzta, hogy a vírus az eddig ismert esetek 80 százalékában enyhe lefolyású betegséget okozott, és az 50 év alattiaknál igen csekély a súlyos megbetegedés valószínűsége.

Lothar Wieler, a Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) vezetője hozzátette: az új koronavírus az oltás és az ellenálló képesség hiánya miatt várhatóan az lakosság 60-70 százalékát megfertőzi, a kérdés csak az, hogy milyen ütemben. A legfontosabb a vírus terjedésének lassítása.

Christian Droste, a berlini Charite egyetemi klinika vezető virológusa kiemelte: az eddigi tudományos vizsgálatok megállapításai szerint az évszakok váltakozása nem segít, nem lehet azzal számolni, hogy a tavaszi-nyári meleg megérkeztével lecseng az új koronavírus okozta járvány.

Mint mondta, a helyzet “abszolút súlyos”, és minden jel arra mutat, hogy Németország egy nagyszabású járvány kezdeti szakaszánál tart.

A miniszter és a két járványügyi szakember közös tájékoztatóján több újságíró azt kérdezte, mi a magyarázata, hogy Németország területén egy fertőzött sem halt bele a koronavírus okozta betegségbe. Lothar Wieler és Christian Droste egyaránt kiemelte, hogy a mindenkori adatok csak egy-egy pillanatfelvételt jelentenek, amelyből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Minden bizonnyal Németországban is szed majd halálos áldozatokat a járvány, és a német és olasz adatok közötti eltérések idővel kiegyenlítódnek.

Arra is rámutattak, hogy míg Olaszországban a fertőzöttek jellemzően idősebbek, a halálos áldozatok pedig általában 80 felettiek, Németországban a fertőzöttek medián életkora – vagyis azok életkora, akiknél idősebbek és fiatalok egyenlő számban fordulnak elő a csoportban – csak 40 év. Hozzátették, hogy az új koronavírus által okozott betegség (Covid-19) főleg a 65 éven felettiekre és a krónikus betegekre veszélyes, a legfiatalabbaknál, a 20 éven aluliaknál pedig igen enyhe lefolyású, vagy egyáltalán nem is okoz tünteteket.

Angela Merkel kancellár egy más ügyben rendezett berlini eseményen – a Német-Görög Kereskedelmi és Iparkamara (DGIHK) gazdasági fórumán – mondott beszédében kiemelte, hogy a koronavírus-járvány további terjedésével kell számolni, de Németország jól felkészült a gazdasági hatások ellensúlyozására.

A kormány még a héten dönt arról, hogy ismét szélesebb körben lesz alkalmazható a kieső bér egy részének közpénzből finanszírozott pótlására épülő rövidített munkaidő intézménye. A 2008-2009-es világgazdasági válság idején nagyon hasznos volt ez a munkaerőpiaci intézmény, és a vállalkozások már áprilistól élhetnek az új lehetőségekkel – mondta.

Hozzátette, hogy a gazdasági minisztérium és a pénzügyminisztérium még a héten előterjeszt javaslatokat a bajba kerülő vállalkozások fizetőképességének megőrzését szolgáló intézkedésekről, és a kormány az állami beruházások további élénkításável is igyekszik semlegesíteni a járvány hatásait.

Az RKI hétfő reggeli összesítése szerint 1112 embernél mutatták ki az új koronavírust. Előző este 902, egy héttel korábban 157 fertőzöttet tartottak számon.

Az új típusú koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte megközelíti a 110 ezret, a halálos áldozatok száma 3800 felett van. A járvány 104 országot ért el, leginkább Európában, Dél-Koreában és Iránban terjed.

Lengyelország

Egészségügyi ellenőrzést vezetnek be Lengyelország összes közúti, vasúti határátkelőhelyén, valamint a balti-tengeri kikötőkben is – jelentették be a Mateusz Morawiecki kormányfő részvételével hétfőn Varsóban megtartott sajtóértekezleten.

A lengyel miniszterelnök közölte: az új koronavírus gyors külföldi terjedése miatt még hétfő délután a német határon négy határátkelőhelyen, valamint a cseh határon egy helyen vezetik be az elsősorban a buszokat érintő ellenőrzést. Három napon belül az intézkedést a nemzetközi vonatokra is kiterjesztik.

A közúti ellenőrzést a leközelebbi napokban Lengyelország egész szárazföldi határszakaszán vezetik be a napi 24 órán keresztül működő ellenőrzőpontokban, és ellenőrzik és a kikötőket is – mondta Morawiecki.

A repülőtéri ellenőrzést már korábban vezették be.

Mariusz Kaminski belügyminiszter a sajtóértekezleten kifejtette: a lázméréssel és az utasok személyi adatainak megadásával járó ellenőrzés célja a potenciális betegek kiszűrése.

Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter megerősítette: a Covid-19-fertőzés múlt szerdán kimutatott első lengyelországi esete óta hétfő reggelre 16 megbetegedést állapítottak meg. 170 fertőzésgyanús embert kezelnek kórházakban, több mint 4 ezret házi karanténba helyeztek.

A miniszter elkerülhetetlennek nevezte, hogy a legközelebbi napokban “nagyon gyorsan” nő majd Lengyelországban a fertőzöttek száma. Elmondta: tárcája ennek kapcsán fontolgatja, hogy a karanténba helyezettek szigorúbb ellenőrzését vezetik be.

A sajtóértekezleten Morawiecki arra hívta fel a vajdákat és a tömeges részvételű rendezvények szervezőit, hogy töröljék e programokat. A lengyel egészségügyi felügyelet (GIS) vasárnap javasolta az ezer főnél nagyobb részvételű rendezvények lemondását.

Magyarország

Iránymutatást adott ki a Magyar Bankszövetség a járványveszély miatt a pénzintézetek és a kapcsolódó gazdasági szolgáltatók számára.

Az MTI-hez hétfőn eljuttatott ajánlás szerint az érintett társaságok az ügyfelek emberi és személyiségi jogainak tiszteletben tartása mellett kötelesek gondoskodni a szolgáltatások biztonságáról.

A járvány megelőzését és megfékezését előtérbe kell helyezniük a munkájukban, együtt kell működniük a hatóságokkal, a tisztességes tájékoztatás szempontjából jelentős információkat pedig nyilvánosságra kell hozniuk.

Munkavállalóiknak joguk van a biztonságos munkakörülményekhez, de átmenetileg előírható számukra a munkavégzés a munkaszerződéstől eltérő munkahelyen és módon. Az alkalmazottak kötelesek a munkaadóikat tájékoztatni, ha járványveszélyes területről érkezett személlyel érintkeztek, és akkor is, ha tömegrendezvényen vesznek részt.

A bankszövetség javasolja a külföldi utak korlátozását, a külföldi vendégek fogadásának felfüggesztését, és ajánlásokat fogalmazott meg a higiéniai intézkedések, az otthoni munkavégzés és a helyettesítési rend kidolgozásához. Összegyűjtötték az üzletmenet folytonosságát biztosító lehetőségeket olyan esetekre is, ha település elhagyási tilalom lépne életbe.

Az ajánlásokat a tagintézmények, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, valamint a Magyar Lízingszövetség közreműködésével készítette el a Magyar Bankszövetség – olvasható az iránymutatásban.

Szekszárdi polgármester: Felkészült a város ellátórendszere

Szekszárd és egészségügyi ellátórendszere felkészült arra az esetre, ha beavatkozásra lenne szükség a koronavírus terjedése miatt – mondta a város polgármestere hétfőn sajtótájékoztatón.

Ács Rezső (Fidesz-KDNP) közölte, a helyi operatív törzs döntése szerint a város óvodáiban, iskoláiban több helyen fertőtlenítőszereket helyeztek ki. Az önkormányzat által fenntartott idősotthonban pedig hétfőtől látogatási tilalmat rendeltek el.

A szekszárdi március 15-ei ünnepség csak akkor marad el, ha eső miatt zárt térben kellene megrendezni – tette hozzá.

Szólt arról is, hogy a szekszárdi operatív törzs megkérte a Tolna Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztályát, ellenőrizze a védőfelszerelések és fertőtlenítőeszközök árképzését, mert olyan információkat hallottak, amelyek szerint ezeket kétszeres-háromszoros áron árulják.

A polgármester közölte, hogy az önkormányzati tulajdonú KT-Dinamic Nonprofit Kft. szükség esetén át tud állni védőmaszkok előállítására.

Németh Csaba, a Tolna Megyei Balassa János Kórház főigazgatója beszámolt arról, hogy a kórházban 18 ágyas fertőzőosztály fogadhatja a koronavírus-fertőzés gyanújával érkezőket, de jelenleg Szekszárdon senki nincs elkülönítve emiatt.

Zalaegerszegen elmarad március 15-én a városi megemlékezés

Elmarad a március 15-ei városi ünnepség Zalaegerszegen, erről a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szakmai iránymutatását figyelembe véve döntöttek – közölte a város polgármestere hétfőn az MTI-vel.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) közleménye szerint a közösség biztonsága és egészsége a legfontosabb, ezért Zalaegerszegen is elmarad a március 15-i városi ünnepség. A polgármester azt kéri, hogy a város minden hivatalos, iskolai és civil közössége “mérlegelje az előttünk álló időszakban a nagyobb létszámú programok megtartását”.

Kitért arra is, hogy a város vezetése és képviselő-testülete néma főhajtással és koszorúzással fogja leróni tiszteletét 1848-49 hőseinek emléke előtt. Balaicz Zoltán úgy fogalmazott: egyénileg, kokárdával és a lakóépületek fellobogózásával “mindannyian kifejezhetjük hálánkat a szabadságért küzdő őseinknek”.

Zalaegerszegen továbbra sincs koronavírussal fertőzött beteg. A legfontosabb az, hogy mindent megtegyenek a megelőzés érdekében – áll a közleményben.