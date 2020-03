WHO a fiataloknak: nem vagytok legyőzhetetlenek!

Külföld

MTI ,

Világszerte szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy az új típusú koronavírus nemcsak az időseket, de a fiatalokat is megbetegítheti, vagy akár meg is ölheti – figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója pénteki virtuális sajtótájékoztatóján Genfben.

“Ma van egy üzenetem a fiataloknak: nem vagytok legyőzhetetlenek, ez a vírus hetekre kórházba juttathat, vagy akár meg is ölhet. De még ha nem is betegedtek meg, az a döntésetek, hogy hová mentek, élet és halál közti különbséget jelentheti valaki más számára” – hangsúlyozta.

Kiemelte azt is, hogy nemcsak az országok, de a nemzedékek közötti együttműködésre is szükség van a világjárvány feltartóztatása érdekében.

Tedrosz üzent a világszerte otthoni karanténban lévő embereknek is. Mint mondta, különösen vigyázniuk kell, hogy egészségesen étkezzenek, kerüljék a dohánytermékeket és az alkoholfogyasztást, ügyelve szellemi és testi egészségükre is. “Ha nem hagyhatjátok el az otthonotokat, keressetek tornagyakorlatokat az interneten, zenét, hogy táncolhassatok, jógázzatok vagy sétáljatok fel és alá a lépcsőkön” – mondta.

Hozzátette: a családdal, a barátokkal és a szomszédokkal való kapcsolattartás is segíthet. “A törődés orvosság” – hangsúlyozta.

Tedrosz szerint a WHO Kínában talált egy beszállítót, amely gyorsan tudna védőfelszereléssel szolgálni. Egyben bírálta, hogy egyes országok kiviteli tilalmat rendeltek el erre a termékcsoportra.

Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet egészségügyi válsághelyzetekkel foglalkozó missziójának vezetője pedig arról beszélt, hogy a védőfelszerelések és a vírus kimutatására szolgáló tesztek hiánya mellett az utazási korlátozások és a légijáratok leállítása is hátráltatja a koronavírussal szembeni küzdelmet. Hangsúlyozta: légihidakra lesz szükség az ilyen készletek eljuttatására az erre rászoruló országok egészségügyi dolgozóinak. Hozzátette: a WHO eddig 1,5 millió koronavírustesztet szállított világszerte, de vélhetően ennek 80-100 szorosára lesz szükség.

A WHO becslései szerint világszerte 26 millió orvos, illetve ápoló kerülhet kapcsolatba fertőzöttel. Számukra biztosítani kell a szájmaszkokat, a gumikesztyűket és az egyéb védőfelszereléseket. “Számomra az volna a legnagyobb tragédia, ha elveszítenénk egészségügyi dolgozóink egy részét” – emelte ki Ryan. “Biztosítanunk kell, hogy a legbátrabbak, a lehető legjobb védelmet kapják” – fűzte hozzá.

A WHO bejelentette azt is, hogy a jövőben a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatáson keresztül is naprakészen fog tájékoztatni a koronavírus-járványról.

Péntek délután 255 305 volt az új koronavírusos megbetegedések száma világszerte a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint. A halálesetek száma 10 444, miközben 87 351 ember meggyógyult. Nyugat-Európában továbbra is gyors ütemben terjed a vírus.