148 millió maszk beszerzésére szerződött Magyarország

Belföld

Lokál ,

Magyarországnak 148 millió maszk beszerzésére van szerződése – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az Országgyűlésben. A veszélyhelyzet alatt folyamatosan érkeznek az országba a szállítmányok, hogy segítsék a járvány elleni védekezést.

A külügyminiszter kifejtette, az elmúlt egy hét alatt 26 repülőgép, azokon összesen 13 millió 207 ezer maszk, 6 millió 203 ezer védőruha – köztük kesztyűk, izolációs köpenyek, sapkák, arcvédő plexik –, továbbá 155 ezer teszt és 101 lélegeztetőgép érkezett.

Kiemelte, Magyarországnak több mint 148 millió 700 ezer maszk beszerzésére van szerződése, amelyből 46 millió 855 ezer érkezett meg; 3 millió 305 ezer tesztre van szerződés, amelyből 352 ezer megérkezett; a 47 millió 754 ezer leszerződött védőfelszerelésből pedig 20 millió 292 ezret vettek át.

Ezen a héten is folyamatosan érkeznek majd a szállító repülőgépek Budapestre fedélzetükön a védekezéshez szükséges újabb eszközökkel – jelezte.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy a folyamatosan érkező védőfelszereléseknek köszönhetően Magyarországnak lehetősége van segíteni más országokat is, így a szomszédaink mellett a leginkább bajban lévő Olaszországnak is küldtünk 100 ezer maszkot és 5 ezer védőruhát.

Szerencsére Magyarország is kap segítséget, Üzbegisztánból például a korábbi 150 ezer maszk után további 500 ezer maszk érkezik.