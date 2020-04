A helyes kézmosás a vírus ádáz ellensége

Extra

P.L. ,

A koronavírus két legnagyobb ismert ellensége a szappan és a langyos víz! A világjárvány idején elengedhetetlen, hogy mindannyian a megszokottnál többször, langyos meleg víz alatt szappannal kezet mossunk. A helyes kézmosásnak öt lépése van: nedvesítsük be a kezünket, szappanozzuk be, erősen dörzsöljük át a tenyeret, a kézfejet, az ujjak között, az ujjbegyeket, és ne hagyjuk ki a hüvelykujjat sem! Ezután alaposan öblítsük le, és papírtörlővel itassuk le a nedvességet a kezünkről. Fontos, hogy a kézmosás legalább 20-30 másodpercig tartson, ami alatt akár a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt is eldúdolhatjuk.