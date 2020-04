A hollywoodi sztárokat sem kíméli a koronavírus

Extra

Kiss Nóra ,

A koronavírus az egész világon jelen van, már az egymilliót is meghaladta a fertőzöttek száma. A járvány pedig a hollywoodi sztárokat és az uralkodói család tagjait sem kíméli. A legtöbbjük meggyógyult, de sajnos olyan hírességről is tudunk, akit végül legyőzött a betegség.

Tom Hanks Ausztráliában kapta el

Tom Hanks és felesége, Rita Wilson március 11-én jelentették be, hogy elkapták a koronavírust, ezzel ők voltak az első világsztárok, akik felvállalták betegségüket. A házaspár Ausztráliában fertőződött meg, ahová a színész munkája miatt utaztak. A helyi kórházban kezelték őket, állapotuk végig stabil volt. Március 29-én gyógyultan térhettek haza Amerikába. „Most már itthon vagyunk, és csakúgy, mint Amerika nagy része, mi is önkéntes karanténban vagyunk, és tartjuk a távolságot mindenkitől. Óriási köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik Ausztráliában gondoskodtak rólunk. (…) Azoknak is szeretnénk köszönetet mondani, akik jó egészséget és gyors felépülést kívántak nekünk” – írta a 63 éves színész.

Károly herceg enyhe tünetekkel megúszta

A BBC március 27-én számolt be arról, hogy Károly herceg is koronavírussal küzd. A 71 éves brit trónörökösnek enyhe tünetei voltak, így otthonában elkülönítve tovább folytatta a munkát. Alig egy hét alatt legyőzte a vírust, és senkit nem fertőzött meg. „Szerencsére viszonylag enyhe tüneteim voltak, ezzel pedig a betegség másik oldalán találtam magam. Még mindig tartom a távolságot és az önkéntes házi karantént” – fogalmazott Károly herceg.

Pink életében nem imádkozott ennyit

Pink közösségi oldalán osztotta meg rajongóival, hogy ő és 3 éves kisfia, Jason is elkapta a vírust, de már mind a ketten meggyógyultak. „Több éjszakán át csak sírtunk. Még életemben nem imádkoztam ennyit. Vicces, mert azt mondták, hogy a gyerekeink biztonságban vannak, de ez nem igaz, senki sincs!” – írta az énekesnő, aki hozzátette: Jason rosszabbul viselte a betegséget, három hétig lázasan feküdt. Pink egyúttal köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, és egymillió dollárt (326 millió forint) ajánlott fel jótékonysági célra.

Akiket legyőzött a vírus

Mark Blum a koronavírus első ismert áldozata volt. A 69 éves amerikai színész a Krokodil Dundee főgonoszaként vált ismertté, legutóbb a Netflix You című sorozatában láthattuk.

Ellis Marsalis a fertőzés okozta komplikációk következtében hunyt el. A legendás amerikai jazz-zongorista és zeneszerző 85 éves volt.

Joe Diffie countryénekes szintén a betegség okozta szövődmények miatt vesztette életét, 61 évesen.