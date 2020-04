A járvány alatt bővülnek a családtámogatások

Belföld

2010 óta dolgozik azon a magyar kormány, hogy könnyebb legyen gyermeket vállalni, családot alapítani – jelentette ki Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerdán. Az elmúlt hónapokban négy évtizede nem látott csúcson volt a házasságkötések száma, decemberben és januárban 1200-zal több kisbaba született, mint egy évvel korábban. A kormány célja, hogy a koronavírus-járvány se törje meg ezt a tendenciát, ezért az Orbán-terv komoly lépéseket tartalmaz a családok védelmében.

Megmaradnak az eddigi támogatások

Novák kiemelte, hogy nem vesznek el forrásokat a családtámogatásoktól, megmarad a családi adókedvezmény, az otthonteremtési program, a csok és a különböző hitelelengedési programok. A nagyszülői gyed elérését könnyebbé tették, a négygyermekes édesanyák továbbra is teljes szja-mentességet élveznek. A tavaly nyáron bevezetett családvédelmi akcióterv keretében a kormány eddig 800 milliárd forinttal 170 ezer családot támogatott.

Segély helyett munka

– A munkahelyek megőrzését kiemelt célnak tartjuk – mondta Novák, és ennek kapcsán említette a korábban bejelentett járulékkedvezményeket, amelyek 90 ezer családot érintenek, átlagosan ötvenezer forinttal könnyítve terheiket. A fizetés nélküli szabadságon lévők járulékait a kormány fizeti, átképzéseket biztosítanak, a vállalatoknak pedig kedvezményes hiteleket nyújtanak. Ahol mindkét szülő dolgozik, a gyerekeknek kis csoportos felügyeletet biztosítanak az iskola vagy az óvoda épületében. A Szép-kártya összegét a közszférában 400, a versenyszférában 800 ezer forintra emelik.

Segítség a járvány átvészeléséhez

A hitelmoratórium vonatkozik a csokra és a babaváró támogatásra is, a jelzáloghitel-elengedés pedig továbbra is érvényes. A gyes-gyed lejártát meghosszabbítják a veszélyhelyzet végéig, a gyodra való jogosultságot online vagy telefonon is meg lehet állapítani a járvány ideje alatt. Aki megkapja a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, de nem tudja megkötni a szerződést, annak erre a veszélyhelyzet lejárta után még hatvan napig lesz lehetősége. A parkolást is ingyenessé tette a kormány, hogy minél könnyebben lehessen elintézni a szükséges ügyeket, Novák azonban hangsúlyozta: aki teheti, maradjon otthon!

Támogatás a fiataloknak

A hiteltörlesztési moratórium a diákhitelekre is vonatkozik, így év végéig azokat sem kell fizetni. Külön igénylés itt sem szükséges, csak azt kell jelezni, ha valaki mégis törleszteni szeretne. Ezenkívül egyetemistáknak biztosítanak egy egyszeri, szabad felhasználású, kamatmentes, félmillió forintos diákhitelt a hétköznapi kiadásokra. Akinek eddig csak a nyelvvizsgája hiányzott a diplomájához, az most mentesül annak megszerzése alól.

Gondoskodás az idősekről

A kormány az idősek biztonsága érdekében egyszerűsítette a receptek kiváltását, ehhez és a postai ügyintézéshez sem kell személyesen jelen lenni. Ugyanez vonatkozik az egyéb, akár a nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézésre is, illetve a személyes okmányok nem járnak le a veszélyhelyzet időtartamának végéig. Szintén a szépkorúakat védi, hogy a kormány külön vásárlási idősávot jelölt ki számukra, így 9-től 12 óráig csak ők lehetnek a boltokban. A kormány négy lépésben újra bevezeti 13. havi nyugdíjat, ennek első részletét jövő év elején kapják meg a nyugdíjasok.