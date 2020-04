A járvány miatt ingyen javít

Belföld Tatabánya

Kerékgyartó György ,

Dunaújváros – Nem kell egyetemi diploma ahhoz, hogy az ember megértse: aki most, a járványügyi helyzetben sokat jön-megy azért, hogy az időseknek ételt szállítson, betegeket ellásson vagy más módon segítsen, annak néha be kell ugrania az autószervizbe is. Ami elromolhat, elromlik – tartja Murphy törvénye, és ez sokkal valószínűbb, ha sokat használjuk az adott eszközt. Ezt ismerte fel Balázs Endre, a Quality Dunaújváros Kft. tulajdonosa, aki, tekintettel a rendkívüli helyzetre, a koronavírus-járvány megelőzésén és megfékezésén dolgozó, közfeladatokat ellátó, a városban tevékenykedő személyeknek és intézményeknek a munkába járásához szükséges gépjárműveit április 30-ig térítésmentesen javítja meg. Az ajánlat a beszerelt alkatrészek árára is vonatkozik.

KGY