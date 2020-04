A kormány benyújtotta a nagybevételű cégeket terhelő kiskereskedelmi különadóról szóló törvényjavaslatot

Belföld

A kormány a veszélyhelyzetben döntött arról, hogy a Járvány Elleni Védekezési Alap bevételeihez a félmilliárdnál nagyobb bevételű kiskereskedelmi cégeknek is hozzá kell járulniuk. A kiskereskedelmi különadóval hazánk az eddig elért gazdasági eredményeit megvédheti, ezért számít a kormány továbbra is a nagybevételű kereskedelmi láncok adóügyi segítségére.

A magyar adózási modell változatlan, az emberek, a kisvállalatok továbbra is kevés adót fizetnek. A cél az, hogy az egyensúly-javító adóintézkedések terhét ne a lakosság, hanem azon szereplők viseljék, amelyek erre képesek, amelyek a járványt megelőző időszakban kiemelkedő nyereségre, jelentős piaci fölényre tettek szert. Ezt igazolja a Pénzügyminisztérium kiskereskedelmi piacra végzett számítása is, amely szerint több mint 35 ezer vállalkozás végez ilyen tevékenységet, de közülük az adót mindössze kétezer cég fizeti, és az adó bevallásával járó adminisztrációs teher is csak őket terheli.

A kiskereskedelmi különadóról szóló törvényjavaslatot a Pénzügyminisztérium ma nyújtotta be az Országgyűlésnek. A különadó mértéke, amelyet az éves nettó árbevétel alapján kell kiszámítani, félmilliárd és harmincmilliárd forint között 0,1 százalék, harminc- és százmilliárd forint között 0,4 százalék, és százmilliárd forint felett 2,5 százalék. A cégek a különadót az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig állapítják meg, és vallják be. Az adóelőleget az első adóévben bevallaniuk nem kell, hiszen azt már megtették a veszélyhelyzetben elrendelt különadó-bevallás benyújtásával egy időben, így nincs szükség újabb ezzel kapcsolatos adminisztrációra. Az előleget két egyenlő részletben kell majd megfizetni.

Lényeges, hogy a külföldi online kereskedelmi multicégek (mint pl. az Amazon, a Wish, az AliExpress) sem bújhatnak ki a kereskedelmi adó megfizetésének kötelezettsége alól. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalba befutó adatok alapján az adóhatóság tudja ellenőrizni, hogy ezek a külföldi óriáscégek eleget tesznek-e bejelentkezési és adófizetési kötelezettségüknek Magyarországon – írja a koronavirus.gov.hu.

A törvényjavaslat itt érhető el.