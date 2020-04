A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Lokál ,

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet huszonharmadik napján.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott koronavírus-kutatócsoportok munkájáról tájékozódott csütörtökön videokonferencia keretében Orbán Viktor miniszterelnök és Palkovics László miniszter; a megbeszélésen a kormányfő a hazai gyógyszergyártás és -raktározás fejlesztésének szükségességéről beszélt – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.

A miniszterelnök a facebook oldalán is megosztotta az eseményt.

Huszonkettedik nap. Egyeztetés a professzorokkal. Mindannyian ugyanarra a kérdésre keressük a választ. Meddig tart még a járvány? – írja a bejegyzésében Orbán Viktor.

A csütörtöki Operatív Törzs sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos elmondta, aki csak teheti kerülje a tömegközlekedést.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy akinek van autója és munkába kell járnia, az mindenképpen autóval menjen. Elmondta, hogy az autót is tartsuk tisztán, és a belső felületeket is gyakran töröljük le – tette hozzá.

Vannak olyanok, akik visszatérően megszegik a kijárási korlátozás szabályait, velük szemben helyszíni bírságot és feljelentést kellett alkalmaznia a rendőrségnek – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor ezredes hozzátette: a kijárási korlátozások ellenőrzése során a rendőrség 187 esetben figyelmeztetést alkalmazott, több mint 70 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, 162 esetben pedig feljelentést tettek a rendőrök.