A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Lokál ,

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet huszonnegyedik napján.

Orbán Viktor: Hétfőtől díjmentes lesz a közterületi parkolás Magyarországon.

“A koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása. Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez nem vagy csak korlátozottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, használhassa a saját autóját” – fogalmazott a kormányfő. Emiatt indokolt a közterületi parkolási díjak megszüntetése – tette hozzá.

A fertőzések budapesti és Pest megyei halmozódása miatt a távolságtartási és kijárási szabályok fokozott betartására kérte a fővárosban és Pest megyében élőket az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hangsúlyozta: ha nem tartjuk be a szabályokat Budapesten és Pest megyében, a járvány robbanásának nézünk elébe, mert az igazolt fertőzöttek 62 százaléka a fővárosban, illetve Pest megyében él.

Budapest több pontján a kijárási korlátozások ellenére csoportosulnak az emberek a közterületeken és ezzel a járvány “berobbanását” kockáztatják – erről beszéltek a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vasárnap délelőtti online sajtótájékoztatóján.

Kiss Róbert rendőr alezredes, a központ munkatársa elmondta: a kijárási korlátozásokat ellenőrző fővárosi rendőrök szombaton jelentős csoportképző helyeket észleltek a Városligetben, a Margitszigeten, a Normafánál, a belvárosban pedig a Király utca és a Gellért tér környékén.

A miniszterelnök a veszélyhelyzet 25. napján egy videót osztott meg a közösségi oldalán.

Huszonötödik nap. Virágvasárnap. Egyetlen magyar sincs egyedül- írja a videóhoz Orbán Viktor.

Most vasárnap virágvasárnap , a jövő héten húsvét, ugye ilyenkor általában azért mégis inkább a Jóisten felé szoktuk terelni a gondolatainkat, ez talán idén sem marad el, de most lesz gondolkodni valónk saját magunkról is – mondja többek közt a miniszterelnök.