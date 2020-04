A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet harmincadik napján.

Határozatlan időre meghosszabbítja a kormány a koronavírus-járvány miatt két hete elrendelt kijárási korlátozást – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Facebook-oldalán. A kormányfő közölte: hetente mérlegelnek és döntenek majd az esetleges további hosszabbításokról. Arról is határozott a kormány, hogy külön jogosítványt ad a polgármestereknek, így ők hétfő 24 óráig, tehát húsvét idejére a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be – tájékoztatott a miniszterelnök

Több mint másfél millió fertőzött világszerte

Meghaladta világszerte a másfél milliót csütörtök estére az új koronavírus által igazoltan fertőzöttek száma, a haláleseteké pedig a 90 ezret – olvasható a Johns Hopkins marylandi egyetem összesítésében. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségből összesen több mint 340 ezren gyógyultak meg.

A járvány európai gócában, Olaszországban újból emelkedett az új megbetegedések és a halálesetek száma. A polgári védelem csütörtök esti adati szerint egy nap alatt a vírus okozta szövődményekbe újabb 610 ember halt meg, míg előző nap 542. Az összes haláleset száma – február 21. -, a járvány kezdete óta 18 279-re nőtt. Az új igazolt fertőzöttek száma – a haláleseteket és a gyógyultakat is beszámítva – csütörtök estig 4020-re emelkedett az előző napi 3836-ról, így a járvány kezdete óta összesen 143 626 embert fertőzött meg a nevű vírus. A gyógyultak száma 28 470 volt az előző napi 26 491 után.

Lezárják a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot a hosszú hétvégén

Lezárják a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot minden nap reggel 8 és este 10 óra között péntektől hétfőig a koronavírus-járvány miatt – közölte Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön késő este.

Úgy fogalmazott, hogy az intézkedést a budapestiek védelmében rendeli el; annak érdekében, hogy a főváros kezelésében álló, különösen látogatott közterületeken ne legyen járványügyi szempontból veszélyes tömeg.

Karácsony Gergely közölte: arra kérte Terdik Tamást, Budapest rendőrfőkapitányát, hogy a rendőrség szerezzen érvényt a lezárásokról szóló döntésnek.

Utasította Handl Tamást, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetőjét, hogy munkatársaival mindenben legyen a rendőrség segítségére.

Egyúttal utasította a Budapesti Közlekedési Központot, hogy erre a négy napra függessze fel a 26-os busz üzemeltetését, valamint a jelzett időszakban ne álljon meg a 4-es és a 6-os villamos a Margitszigetnél.