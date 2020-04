A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet harminchatodik napján.

Meghaladta a 2 milliót az igazolt fertőzöttek száma szerte a világban

Szerda estére meghaladta a 2 milliót az új koronavírussal fertőzöttek száma szerte a világban. Az igazolt fertőzöttek száma világszerte elérte a 2 008 850-et, a halálesetek száma a 129 045-öt, a gyógyultaké pedig az 502 389-et a marylandi Johns Hopkins marylandi egyetem összesítése szerint.

Elindult országszerte az idősotthonok ellenőrzése, a Pesti úti intézményben még tart a vizsgálat – közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta: az idősek védelmében az ország 1035 gondozó intézményében elrendelt járványügyi ellenőrzés folyamatos lesz, a vizsgálatok első adatai a héten érkeznek meg.

Csütörtökön tizenegy, korábban a kórházban rendbontó iráninak kell elhagyni az országot – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert elmondta, csütörtökön 11 iráni hagyja el Magyarország területét: 8 ember önként, 3 a hatóságok kíséretében. További 3 iráni később hagyja el az országot.

A miniszterelnök a veszélyhelyzet 35. napján egy képet osztott meg a közösségi oldalán.

Harmincötödik nap. Kormányülés – írta bejegyzésében Orbán Viktor.

Huszonnégy óra alatt 10 millió 700 ezer maszk érkezett Magyarországra – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI-nek.

A tárcavezető kifejtette: az egészségügyi védekezés sikere szempontjából továbbra is az a kulcskérdés, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű speciális védőeszközök rendelkezésre álljanak az orvosok és ápolók számára, mert így lehet megvédeni őket a fertőzéstől és így lehet lehetővé tenni számukra, hogy az elkövetkező időben is eredményesen végezzék azt a rendkívül fontos munkát, amelyet az elmúlt hónapokban is kiválóan teljesítettek.

A kormány a költségvetés újratervezését végzi, lakossági szinten is meg kellene ugyanezt tenni, a hangsúlyt pedig a tartalékolásra kellene helyezni – hívja fel a figyelmet Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke a számvevőszék honlapján közzétett írásban.

Domokos László szerint lakossági szinten is fontos, hogy a kormány intézkedései mellett a családok is újra tervezzék a költségvetésüket.

Jelen gazdasági helyzetben egyik napról a másikra több ezer munkavállaló munkahelye szűnik meg, felmérések szerint mindössze a lakosság egyharmadának van váratlan helyzetekre félretett pénze, ez aggasztó – hangsúlyozza Domokos László.

Ingyen hitelhez juthatnak a gazdák az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitelével – mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára szerda reggel a Kossuth rádió Jó Reggelt, Magyarország című műsorában.

Az államtitkár hangsúlyozta, a legfontosabb a járványhelyzetben, hogy biztosítsák a gazdák likviditását, aminek az egyik leghatékonyabb eszköze az Agrár Széchenyi Kártya hitellelhetősége.