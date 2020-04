A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Lokál

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet harmincnyolcadik napján.

Orbán Viktor a hazai lélegeztetőgép-gyártásról tájékozódott

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) a hazai lélegeztetőgép-gyártás megindításának lehetőségeiről tájékozódott, és megtekintette a készülék prototípusát.

A koronavírus-járvány idején az európai összefogás és az egységes cselekvés helyett ismét Magyarországot támadja az Európai Parlament (EP) – mondta az igazságügyi miniszter az MTI-nek pénteken. Varga Judit szerint az EP által pénteken elfogadott állásfoglalás Magyarországgal kapcsolatban valótlan megállapításokat tartalmaz.

A miniszter a koronavírus-járvány elleni küzdelemre irányuló összehangolt fellépésről szóló európai parlamenti állásfoglalás kapcsán azt mondta, az EP-nek ahelyett, hogy hamis állítások alapján támadja a magyar jogállamiságot és ismét a 7. cikkely szerinti eljárást sürgeti az Európai Bizottságnál, inkább a járvány elleni védekezésre kellene összpontosítania.

Pénteken 17 fővárosi és 43 vidéki kórházba szállítják ki azokat – az összesen 53,4 tonnányi – egyéni védőfelszereléseket, amelyeket előző nap Pekingből öt Wizz Air járattal hoztak Magyarországra – közölte a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa pénteki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, a március 28-án bevezetett kijárási korlátozás óta 21 ezer 93 szabálysértés ügyében intézkedtek a rendőrök közterületen és nyilvános helyeken.

A rendőrség 11 ezer 705 esetben figyelmeztetést, 4 ezer 871 esetben helyszíni bírságot alkalmazott, illetve 4 ezer 517 esetben szabálysértési feljelentést tettek. Budapesten az elmúlt 24 órában 530 szabálysértés ügyében intézkedtek a rendőrök.

Fontos az együttműködés az orvosok és a hozzátartozók között a koronavírus-járvány miatt a kórházból hazabocsátott betegekkel kapcsolatban – hangsúlyozta az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.

Müller Cecília közölte, hogy az idősotthonokban zajlik a járványügyi ellenőrzés, kiemelt figyelmet fordítanak a magasabb létszámú intézményekre. Ez azonban nem kizárólag ellenőrzést, hanem segítségnyújtást is jelent – emelte ki.

Teljes értékűnek számítanak az idei, a koronavírus-járvány miatt megváltozott feltételek mellett szervezendő érettségi vizsgák, amelyeket több óvintézkedés mellett tartanak – közölte a köznevelési államtitkár az operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.

Maruzsa Zoltán elmondta: csütörtök este megjelent az érettségik megszervezését rögzítő kormányrendelet. Megerősítette: kizárólag írásbeli vizsgákat szerveznek május 4-21. között.

A koronavírus az ellenségünk, nem az Európai Unió, nem az Európai Néppárt (EPP) és még csak nem is a magyar ellenzék – hangsúlyozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Valeurs actuelles című francia jobboldali hetilapnak adott interjújában.

A Fidesz alelnöke aláhúzta, hogy a kormány a járvány elleni harcot és az emberek megvédését tartja elsődleges feladatának a jelenlegi helyzetben. Novák Katalin szerint a koronavírus egész Európa számára közös kihívás, ezért az EU-ban a külön érdekekkel szemben a közöseket kell előnyben részesíteni.

Hetekig nem volt főállású orvos a Pesti Úti Idősotthonban a koronavírus-járvány kitörésekor. Sem a fenntartó Fővárosi Önkormányzat, sem az intézmény nem pótolta azonnal a március végén távozó egykori főállású szakembert, ami egy járvány közepén óriási felelőtlenség – ismerte el a Karácsony Gergely által vezetett Fővárosi Önkormányzat az Origo kérdésére.

Mint arról korábban a Lokál is beszámolt, március huszadikától kezdődően hetekig nem volt főállású orvos a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthonan. Pont abban az időszakban, amikor már lázas és felső légúti megbetegedések voltak az intézményben, melyek a koronavírus megbetegedés első tünetei.

A Nyugat-Balkán békéje és fejlődése Magyarország nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke is, ezért Budapest minden lehető segítséget megad a térség országainak, így Albániának is az európai integráció terén, de az új típusú koronavírus-járvány elleni harcban is – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Tiranában Gent Cakaj albán külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján.



Szijjártó Péter hozzátette: Magyarország érdeke az is, hogy az Európai Unió bővítése a Nyugat-Balkán irányába felgyorsuljon, ezért üdvözölte, hogy az Európai Unió “végre megkezdi a tárgyalásokat Albániával”.

A veszélyhelyzet 37. napján megosztott egy videót a miniszterelnök, amiben arról beszél, hogy miért védekeztek gőzerővel az országban.

Harminchetedik nap. Reméld a legjobbat, készülj a legrosszabbra – írta a bejegyzésében Orbán Viktor.