A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Lokál ,

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet negyvennegyedik napján.

Online tudományos konferencián mérték fel a hazai járványhelyzetet

Az időben meghozott intézkedéseknek köszönhetően Magyarországon sikerült lassítani a járvány terjedését, a korlátozások hosszú távú fenntartása azonban súlyos gazdasági, társadalmi következményekkel járhat – erről Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszélt egy online tudományos konferencián csütörtökön.

Orbán Viktor: Tisztelet az időseknek, köszönet az ápolóknak

Felkereste a budapesti Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthonát Orbán Viktor csütörtökön – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, hozzátéve: a látogatásról a kormányfő videót tett közzé Facebook-oldalán.

Még emelkedő tendenciát mutat a koronavírus-járvány, nem vagyunk a végén, napról napra több a fertőzött – mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília közölte, hogy folytatódik az idősotthonok ellenőrzése, ami megelőzési célt is szolgál. Számon kérik az intézkedések végrehajtását, a megfelelést a jogszabályoknak, és egyfajta konzultációt is folytatnak: a népegészségügyi szakemberek készséggel állnak rendelkezésre, helyben segítik az idősotthonokban dolgozók munkáját – sorolta.

Eddig 1200 emberrel szemben kellett intézkedni a hatósági házi karantén megszegése miatt.

Kiss Róbert elmondta: folytatódik az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karanténok számának csökkenése. Az elmúlt 24 órában 536 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 10 942 van érvényben. Az elmúlt 24 órában 18 esetben tapasztalták a hatósági karantén szabályainak megsértését, március 12. óta ezek száma 1199.

Május 3-ig hatályban maradnak a koronavírus-járvány miatt elrendelt, jelenlegi korlátozó szabályok – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Május 3-ig új szabályrendszert kell megalkotni, mégpedig úgy, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek és a nagyvárosoknak a védelmét megfelelő körülmények között továbbra is tudják biztosítani – mondta.

Erről a kormány jövő szerdán dönt – közölte.

Minden feltétel adott, hogy május 4-től az érettségi vizsgákat – kizárólag írásban – biztonságos keretek között lebonyolítsák.

A miniszter hangsúlyozta: ez nem presztízskérdés, nem is politikai, hanem szakmai kérdés, ezért a kormány felhatalmazást adott Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak, hogy minden érintettel tárgyaljon, beleértve a szülői, diákszervezeteket, szakszervezeteket. Ezen szervezetek felelősségére is apellálva, véleményük ismeretében, nyugtassanak meg mindenkit, hogy az ország egy járványhelyzetben is képes az érettségi biztonsági lebonyolítására.

A jelenlegi helyzetben segíteni kell azokat, akik otthon vannak gyesen vagy gyeden, ezért esetükben az első sikeres nyelvvizsgához, illetve az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához hozzájárulnak, és a KRESZ-tanfolyam és -vizsga díjához szintén támogatást nyújtanak.

A tárcavezető hangsúlyozta: mindez 136 ezer embert érint.

Gulyás Gergely kiemelte: egyetértés van Magyarországon arról, hogy a munkahelyek megőrzésére és újak teremtésére van szükség a válság miatt. A gödi Samsung-beruházás ügyében is ezt a célt tartották szem előtt, egy 4-500 milliárd forintos fejlesztésről van szó, amely az egyik legnagyobb beruházás Magyarországon – közölte. Hozzátette: 1600 embernek ad munkát a gödi gyár, és további 2700 embert vesznek majd fel.

Július elsejétől a cseden, gyeden és gyesen lévő anyák is igénybe vehetik a nyelvvizsga-, a KRESZ-tanfolyam- és a KRESZ-vizsgadíj visszatérítésének lehetőségét – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Novák Katalin azt mondta, a Magyar Közlönyben szerda éjjel megjelent rendelet célja, hogy segítse az édesanyák későbbi elhelyezkedését, a koronavírus-járvány miatti nehezebb gazdasági helyzetben ugyanis fontos, hogy jobb esélyük legyen a kisgyermeket nevelőknek a munkaerőpiacon.

Elképesztő és felháborító, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor minden ország a gazdaságát próbálja újraindítani, az emberek életének, egészségének biztosítását helyezi minden ország előtérbe, egyes politikusok legfontosabb feladata a Magyarország elleni politikai vádaskodás – mondta az igazságügyi miniszter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában csütörtökön.

Varga Judit a Magyarországon bevezetett rendkívüli jogrendet ért támadásokkal kapcsolatban kiemelte: a koronavírus okozta rendkívüli időszakban minden ország rendkívüli intézkedéseket hozott az állampolgárok életének, egészségének védelme, és a járvány okozta gazdasági következmények csökkentése érdekében.