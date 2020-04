A legfrissebb hírek a koronavírus-járványról

Belföld

Magyarország kormánya március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet az országban, a koronavírus-járvány elleni védekezésképpen pedig számos intézkedéseket hoztak azóta. Íme a legfrissebb hírek a veszélyhelyzet negyvenhatodik napján.

A miniszterelnök egy videót osztott meg a közösségi oldalán a veszélyhelyzet 45. napján.

„Negyvenötödik nap. Csak együtt sikerülhet. Egyetlen magyar sincs egyedül” – írta bejegyzésében Orbán Viktor.

„Egy példátlan világválságban, mi magyarok példamutatóan összefogtunk, hogy elhárítsuk a baj, amely mindannyiunkat fenyeget. Összefogtunk, hogy támogassuk azokat, akik értünk küzdenek. Kórházakban, rendelőkben dolgozókat, a frontvonalban szolgáló mentősöket, az eladókat, a gyógyszerészeket és a tanárokat, akik a mindennapokban segítenek és a bátor önkénteseket, akik a leginkább rászorulókról gondoskodnak. Csak együtt sikerülhet. Egyetlen magyar sincs egyedül” – mondja a videóban a miniszterelnök.

Továbbra is csak alapos okkal hagyhatják el lakóhelyüket az emberek – hangsúlyozta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta: a kormány korábbi döntése értelmében május 3-ig maradnak érvényben a kijárási korlátozások. Az új szabályokról a kormány rendeletben fog dönteni, addig azonban a jelenlegi szabályoknak megfelelően csak alapos indokkal hagyhatjuk el otthonunkat. Az élet újraindítása, a korlátozó intézkedések feloldása csak fokozatosan, szigorú menetrend szerint lehetséges majd.

A kórházban koronavírus-fertőzéssel kezeltek száma emelkedő tendenciát mutat – emelte ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília szólt arról is, hogy a járvány alatt is rendben zajlik a kötelező védőoltások beadása. Aláhúzta, a magyar védőoltási rendszer kivételes az egész világon. Azt is kiemelte, hogy Magyarországon 12 féle fertőző megbetegedéssel szemben 99,8 százalékos átoltottság van. Ezen felül a magyar kormány a HPV (humán papilloma vírus) elleni védőoltást is biztosítja. Megjegyezte, bíznak benne, hogy a kutatók az új koronavírussal szemben is kifejlesztik a védőoltást.

Újabb egészségügyi szállítmány érkezett a Kína-Magyarország légihídon, ezúttal Tiencsin városából – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető azt írta, egy szállítógép 2 millió 600 ezer maszkot, 10 ezer komplett védőruhát és 21 lélegeztető gépet hozott Budapestre.