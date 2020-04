A szakképzésben is megtarthatják a vizsgákat

Belföld

Lokál ,

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az operatív törzs szerdai tájékoztatóján elmondta, a felsőoktatásban zajlik a felvételi folyamata, a napokban elérhetővé válik az ügyintézési funkció a felvi.hu oldalon. A diákok július 9-ig egyszer módosíthatnak jelentkezésük sorrendjén is. Az ITM javaslata szerint az iskolai szakképzésben a szakmai vizsgák írásbeli részét az írásbeli érettségi vizsgák után, a gyakorlati vizsgákat pedig még májusban megtartják. Szóbeli vizsgák ebben a képzési formában sem lesznek. Schanda Tamás emlékeztetett, hogy több mint 75 ezer fiatalt segít a diploma megszerzésében a kormány azzal, hogy akinek van vagy augusztus 31-éig meglesz a záróvizsgája, az nyelvvizsga nélkül is megkaphatja diplomáját. E mellett májustól elérhető a kamatmentes, szabad felhasználású félmillió forintos Diákhitel Plusz, augusztus 15-étől pedig több mint kétszeresére emelkedik a szabad felhasználású diákhitel havonta igényelhető összege, így a következő tanévben akár 1,5 millió forint is igénybe vehető