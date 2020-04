A szappan az egyik leghatásosabb fegyver a koronavírus ellen!

Extra

Lokál ,

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a helyes kézmosásnak mekkora szerepe van a koronavírus-járvány lassításában és megfékezésében. A koronavírus nagyon sérülékeny, a langyos víz és a szappan pedig főszerepet játszik az ellene folytatott küzdelmünkben, ezek a legnagyobb ellenségei. Manapság fontos, hogy mindannyian a szokásosnál jóval többször mossunk kezet, így gondoskodhatunk a saját egészségünkről és ezzel együtt a családunkéról is. Ne feledjük a helyes kézmosás öt lépését: nedvesítsük be a kezünket, szappanozzuk be, erősen dörzsöljük át a tenyeret, a kézfejet, az ujjak között, az ujjbegyeket, és ne hagyjuk ki a hüvelykujjat sem, majd alaposan öblítsük le, és papírtörlővel itassuk fel a nedvességet a kezünkről. Fontos, hogy legalább 20-30 másodpercig tartson a folyamat.