A távolságtartást tesztelték a római metróban

A római metróban tesztelték az új, szigorú távolságtartási szabályokat, amelyeket a kijárási tilalom május 4-i lazítása nyomán akarnak bevezetni az olasz fővárosban.

Egyesével engedték be az utasokat a római metrómegállókba, ahol a peronokon matricával kijelölt helyen várták a szerelvények érkezését az olasz fővárosban pénteken tartott tömegközlekedési szimuláción.

A főpróba kiemelt helyszíne az egyik legnagyobb tömegközlekedési csomópont, a lateráni Szent János-bazilika melletti metrómegálló volt, ahol két vonal találkozik egymással.

Az utasok hosszú sorban, egymástól két méteres távolságra várakoztak a metrómegállóba levezető felszíni lépcsőnél. Egyenként engedték át őket, kizárólag szájmaszkot viselve.

A tervek szerint, ahol ez lehetséges, az érkező és távozó utasokat külön útvonalon terelik. A biztonsági távolságot a mozgólépcsőkön is be kell tartani. A peronokra egyszerre legfeljebb kétszáz utast engednek az indulókat és az érkezőket is számolva: a szerelvény érkezésekor hangosbemondó utasítja őket arra, hogy álljanak a peron padlózatán kijelölt matrica-karikákra. Ezekről tudnak felszállni a szerelvényekre úgy, hogy elkerüljék a leszállókat. A szerelvényekbe csak annyi embert engednek, amennyien minden második ülést elfoglalva elférnek. Ez a számítások szerint 120 utast jelent, a járvány előtt szerelvényenkénti 1200-hoz képest.

Az utasáramlást a bejáratoknál és a szerelvényeken kijelölt metrószemélyzet irányítja.

Az autóbuszokon húsz utas tartózkodhat egyszerre. Az utasszámlálást a járművezetőkre akarták hárítani, de ezt a szakszervezetek elvetették. Megoldás az automatikus utasszámláló rendszer lehet, de a buszvezetők szerint ezzel is nehéz lesz azt mondani a huszonegyedik utasnak, hogy nem szállhat fel.

Az érdekképviseletek úgy vélik, az utasszám és a jegyeladás visszaesésével tömegközlekedési munkahelyek kerülnek veszélybe. A járvány utóbbi két hónapjában az utasforgalom több mint hetven százalékkal csökkent.

A római közlekedési vállalat a kizárólagos buszsávok megsokszorozását szorgalmazza, hogy minél több jármű legyen forgalomban, ha már kevés lesz a rajtuk utazók száma.

A mindennapi élethez való visszatérés május 4-től kezdődik, a kijárási korlátozások fokozatos feloldásával. Az olasz kormány nem nyitja újra az iskolákat, és számos munkahelyen fenntartják a távmunkavégzést. A következő hetekben még nem várható a római tömegközlekedésben korábban megszokott napi több mint félmillió utas.

A hatóságok a saját járművek használatát ajánlják, kedvezményes kerékpár, robogó és elektromos roller vásárlást hirdettek, ez azonban csak a forgalmat növeli majd. Az elképzelések között szerepel a tervek szerint május 18-től megnyitó üzletek nyitvatartásának módosítása déli 12-től este tízig a reggeli csúcsforgalom elkerülésére.

Giuseppe Sala milánói polgármester szerint a tömegközlekedés újraindítása és az egészségvédelmi előírások betartásának egyeztetése nem ígérkezik könnyű feladatnak. A tömegközlekedés kapacitása csökken, a forgalom pedig nő majd – jelentette ki.

Elmondta, hogy az 1,3 milliós városban 1200 metrószerelvény, 1300 autóbusz és 400 villamos közlekedik. “Korlátozott utasszámmal lehetetlenség lesz, hogy mindenki felférjen, és nincsen elég munkatársunk sem arra, hogy ellenőrizzük, mindenki tiszteletben tartja-e az előírásokat, visel-e szájmaszkot” – hangoztatta Milánó első embere.