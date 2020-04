A véradásokat is átszervezte a járvány

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

A Magyar Vöröskereszttől is gyors, céltudatos döntéseket követelt meg a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése. A részletekről Váradi Mariannt, a szervezet véradásszervezésért felelős szakmai vezetőjét kérdeztük.

Békéscsaba – Jelentősen csökken a véradások száma a kijárási korlátozás miatt, a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének át kell értékelni az előzetesen becsült véradási számokat. Illetve mivel a városi rendezvények, kitelepülési lehetőségek is elmaradnak, az eseti véradások száma is jelentősen visszaesik.

Véradás miatt a kijárási korlátozás alatt is lehetséges az otthonok elhagyása – emelte ki Váradi Mariann. A véradók és a véradásban dolgozók egészségének védelme érdekében szigorú megelőző intézkedéseket vezetett be az Országos Vérellátó Szolgálat. A véradásra jelentkezőket a Nemzeti Népegészségügyi Központ által javasoltnál szigorúbb szabályok szerint előválogatják. Békés megyében is a rendszeres véradókat telefonon értesítik az aktuális véradásról. A beszélgetés folyamán több kérdést is feltesznek, ami alapján eldől, adhat-e vért éppen az illető. A véradás helyszínén is további korlátozásokat vezettek be. Kötelező megtartani például a kellő távolságot.

Fals hírek a neten Tovább nehezíti a vérellátás helyzetét, hogy a közösségi oldalakon téves információk is megjelentek a koronavírussal és a véradással kapcsolatban. A koronavírus – ahogy az élet minden más területére – természetesen veszélyt jelent a vérellátásra is. A veszély azonban nem abban áll, hogy a koronavírus a vérátömlesztések során megfertőzheti a betegeket. Legnagyobb veszélye az, hogy a betegség miatt meghiúsul a betegellátáshoz szükséges vér levétele.

A potenciális véradók lehetőleg tájékozódjanak a közelükben található intézményi véradásokról, melyek az Országos Vérellátó Szolgálat, és az egészségügyi intézmények hatáskörében zajlanak. Telefonon is lehet érdeklődni a véradási időpontokról. Az aktuális véradási lehetőségekről a véradási helyszínkereső használatával is tájékozódhatnak az érdeklődők, a véradásokra az időpontfoglalást is lehetővé tették – árulta el Váradi Mariann.