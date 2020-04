A veszélyeztetett állatok lehetnek a vesztesei a járvány okozta szegénységnek

Külföld

A veszélyeztetett állatok lehetnek a vesztesei a koronavírus-járvány nyomában járó szegénységnek: egyre gyakoribb az orvvadászat Ázsiában és Afrikában.

Az állatvédők a veszélyeztetett állatfajok miatti aggodalmuknak adtak hangot, a vidéki közösségek tagjai ugyanis bevételük elvesztése miatt gyakran orvvadászokká válnak napi szükségleteik biztosítása érdekében – írja a BBC.com.

A hónap elején egyetlen mérgezéssel három óriásíbisszel (Pseudibis gigantea) végeztek orvvadászok a Wildlife Conservation Society (WCS) vadvédelmi szervezet közlése szerint. A Kambodzsa hivatalos madarának választott faj a súlyosan veszélyeztetett kategóriába tartozik, mivel kevesebb mint 300 példány él belőle, így a most húsukért megölt madarak a teljes populáció egy százalékát jelentik.

“A vidéken élőknek hirtelen nem maradt más lehetőségük, mint a természet forrásaihoz fordulni, már most látunk erőteljes emelkedést az orvvadászat területén” – mondta Colin Poole, a WCS kambodzsai igazgatója. A természetvédők megfigyelése szerint a veszélyeztetett fajok vadászata azt követően kezdett növekedni, hogy a koronavírus terjedése elkezdte kifejteni káros hatását a vidéki térségek gazdasági és társadalmi rendszerében.

A természetvédő szervezeteknek minden meg kell tenniük a helyiek támogatásáért – mondta Poole. “Ők jelentik ezen erdők, madarak, vizes területek számára az utolsó védelmi vonalat, és ők azok, akiknek azonnali támogatásra van szükségük, hogy legyenek alternatíváik és ne a természet erőforrásait kelljen kizsákmányolniuk a túléléshez” – emelte ki.

Indiában a tigrisek vadászata, Afrikában az orrszarvúk és más veszélyeztetett fajok leölése miatt aggódnak a szakértők.

Matt Brown, a Nature Conservancy természetvédelmi szervezet afrikai régiójának igazgatója szerint a járvány hatására hirtelen lecsökkent az afrikai rezervátumok és nemzeti parkok látogatottsága. Mint mondta, aggodalomra ad okot, hogyan tudják majd ezek a létesítmények továbbra is biztosítani az állatok védelmét, ha éves bevételük nagyjából a felére csökkent.

A G20 országok gazdasági miniszterei a héten tartanak megbeszélést a gazdaság élénkítésével kapcsolatos tervekről a járvány hatásainak fényében. A Campaign for Nature nevű, ázsiai, afrikai és latin-amerikai szakértőket tömörítő szervezet felszólította a minisztereket, hogy terveikbe a természet védelmét is emeljék be.