A vírus mellett a rüh is megjelent a Pesti úton

Rendőrségi eljárás indult, miután a Pesti Úti Idősek Otthonában április elején elesett, és két nap múlva a kórházban meghalt egy 86 éves idős asszony, akiről később kiderült, hogy rühes volt – írta az Origo. Egyre súlyosabb mulasztásokra derül fény a fővárosi fenntartású intézményben, Karácsony Gergely kínos magyarázkodásai pedig nem segítenek a helyzeten.

Nemcsak a koronavírus, de a rüh is megjelent a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthonban. Az Origo szerint egy 86 éves idős néni április elején esett el az otthonban. A néninek a feje és a karja is súlyosan megsérült, mentővel kellett a Péterfy Sándor utcai kórházba szállítani. Itt derült ki, hogy az orrcsonttörésen és a pókhálóhártya alatti vérzésen túl, rühességet is megállapítottak nála. Az idős asszony végül minden erőfeszítés ellenére két nap múlva meghalt.

A portál szerint a kórház hatósági eljárást kezdeményezett az idős néni ügyében, erről az VI. kerületi rendőrkapitányság sürgős, soron kívüli hivatalos levélben tájékoztatta is a fővárosi kormányhivatalt. A BRFK a Lokálnak megerősítette, hogy az ügyben rendőrségi eljárás indult.

Nem először merül fel, hogy az idősotthonban jelen van a rüh, a Mandiner korábban már beszámolt hasonlóról. Karácsony Gergely főpolgármester akkor (és azóta is) tagadja mindezt. Azóta az is kiderült, hogy az intézményben nem volt biztosított az orvosi ellátás.

Mint ismert, a koronavírus-járvány kirobbanása óta a fővárosi fenntartású idősotthonban 295 lakó és 26 dolgozó koronavírussal fertőződött, és közülük 33 idős ember meghalt. A Nézőpont Intézet felmérése szerint kétszer annyian tartják felelősnek az idősotthonban történtek miatt Karácsonyékat (40 százalék), mint a kormányt (21 százalék).