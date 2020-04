A vírust nem érdekli, ki mennyire menő

Belföld

Sétáló Botond ,

Így, ebben a koronavírusos bezártságban mindenhez nagy önuralom kell. Egy újságíró, akinek, ugye, „a téma az utcán hever”, szakmailag is nehezebben fogadja a javallott és nélkülözhetetlen röghöz kötést, de mivel a társadalom többi tagja iránt felelősséget érez, betartja a szabályokat. Ez az egyén felelőssége. Az állam nem tud minden kapualjba és kapuba posztos rendőrt állítani, szükség van arra, hogy mi magunk védjük magunkat és egymást. Normális esetben erről nem is kellene cikket írni, de…

Úgy néz ki, hogy jelentős számban vannak honfitársaink között olyanok, akiknek ugyan vagy három okosteló is lapul a zsebében, de csak arra használják, hogy az Instára feltöltsék a bütykükről készült képeket, vagy napi szinten olvasgassák, hogy mit csinál éppen „pámpedgabó” vagy ki.

Az olasz, amerikai, spanyol képek, hírek, számok és videók nem jutnak el hozzájuk. Ők, akik pöffeszkedve, emberkedve támadják hazájuk döntéshozóit, most éppenséggel nem olvassák el, hogy mi a helyzet abban a városban, ahonnan éppen eljöttek. Nem olvassák, hogy az olaszok, amerikaiak, spanyolok magasról tojtak az előzetes figyelmeztetésekre, és azután kerültek, amibe kerültek.

Lassan már temetetlen hullák lepik el New York köztereit. Miért?

Azért, mert kimentek, mert kontaktáltak minden jó szándékú figyelmeztetés, felszólítás ellenére. Mert ők a tökös gyerekek, a cool csajok. Hát nem.

A vírus ezt éppen úgy pont letojja, ahogy az olaszok, amerikaiak, spanyolok az előzetes figyelmeztetéseket. A vírust nem igazán izgatja, hogy Gipsz Ricsi éppenséggel a legújabb menő csávó Pesten, Mancika Jolán meg az álomnő – udvartartással – Budán.

Nem. Ricsi és Joli éppen úgy meg fogja kapni, ha hülye. Meg azok is, akik a figyelmeztetések ellenére csapódnak Ricsihez meg Jolihoz.

Ez az egyének felelőtlensége. Mindannyiunk kárára.