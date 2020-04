Anyák napi ajándék a Fővárosi Állat- és Növénykerttől – Videó!

Belföld

MTI ,

A közelgő anyák napja alkalmából különleges kisfilmmel köszönti az édesanyákat a Fővárosi Állat- és Növénykert. Az intézmény honlapján, Facebook-oldalán és Youtube-csatornáján is közzétett másfél perces videóban az Állatkertben most cseperedő kisállatok láthatók.

A kisfilmben szerepel többek között a március 15-i ideiglenes bezárás óta világra jött éjimajom-kölyök, matakóbébi és feketehattyú-fióka, az erszényből mostanában előmerészkedő Bennett-kengurukölykök egyike, valamint a februárban született, de hivatalosan csak április elején bemutatkozott tapír kislány, Hada is. Ugyancsak feltűnik a még adventkor született, és azóta is szépen cseperedő lajhárbébi, és Arun, a most már két és fél esztendős kiselefánt is – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert csütörtökön.

A tájékoztatás szerint különösen sok kisállat, kölyök és fióka cseperedik jelenleg az Állatkertben, sokuk azóta jött világra, hogy a koronavírus-járvány miatt az intézmény kapuit átmenetileg be kellett zárni a nagyközönség előtt.

A közleményből kiderül, hogy az erszényesek közül a Bennett-kenguruknál szinte mindegyik nőstény erszényében van utód és a szintén az erszényesek közé tartozó rókakuzuk is kölyköt nevelnek éppen.

A Pálmaházban lakó, a tatuk rokonsági körébe tartozó matakóknál március 16-án és április 11-én is született egy-egy utód, a velük szomszédságban lakó éji majmoknál pedig a legifjabb bébi március 20-án született. A veszélyeztetett ázsiai vadkutyáknál öt kölyök született április 11-én, az indiai antilopoknál márciusban kettő, áprilisban pedig még egy borjú jött a világra. Gyermekáldás volt az elmúlt hetekben az indiai tarajos sülöknél és a nagy maráknál is – olvasható a közleményben.

Mint írják, az idén született kisállatok közül Hada, a tapírborjú örvend a legnagyobb népszerűségnek. A februári születésű nőstény állatot néhány hetes korában, épp akkor tervezte bemutatni az Állatkert, amikor a koronavírus-járvány miatti rendkívüli intézkedések életbe léptek. Így a jövevény hivatalos bemutatkozására végül csak április elején kerülhetett sor, akkor is az interneten keresztül. A kicsi nevére szavazni is lehetett, amelyre végül tízezernél is több voks érkezett. A kistapír bemutatkozó kisfilmjét mostanáig csaknem háromszázezren tekintették meg.

A kisállatok között cseperedik még többek között Kuglóf, a féléves lajhárbébi, Arun, a két és fél éves kiselefánt és Indigo, a gorillakölyök is.

A beszámoló szerint az emlősökön kívül több más állatcsoport képviselőinél is volt a közelmúltban gyermekáldás. Az Ausztráliában őshonos fekete hattyúknál például április elején négy pihés fióka kelt ki a tojásból, de szaporodtak a pelikánok, a pápaszemes pingvinek, a hüllők közül pedig a szivárványos boák és a sisakos baziliszkuszok is.

A közleményben kitérnek arra is, hogy az Állatkert különleges virágküldési akciót hirdetett anyák napjához kapcsolódóan, amelynek keretében a park egy-egy jelképesen örökbefogadott növényét, virágát lehetett virtuálisan elküldeni az édesanyáknak. Eddig csaknem százan küldtek ilyen módon ajándékot anyák napja alkalmából.