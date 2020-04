Arcpajzsokat nyomtatnak a könyvtárban

Belföld Szeged

Úgy tűnik, nagy bajban az emberi kreativitás is jobban szárnyal. Az ország több területén kezdtek el arcvédő pajzsokat készíteni 3D-nyomtatásos technológiával. Békéscsabán többek között a megyei könyvtár vállalt ilyen feladatot.

Békéscsaba – A Békés Megyei Könyvtár is bezárta kapuit a látogatók előtt. A veszélyhelyzet bejelentése előtt – az előírások betartásával – néhány rendezvényt még meg tudtak tartani, de kizárólag akkor, ha az előadó ragaszkodott hozzá. Számos programot azonban így is le kellett mondaniuk, el kellett halasztaniuk. Látogató nem, csupán néhány kolléga tartózkodhat az intézményben, így most lehetőség nyílt arra, hogy azokat a háttérmunkákat elvégezzék a könyvtárosok, amelyek miatt nyáron be kellett volna zárni.

Amikor még nem zártak be, az első intézkedések egyike volt, hogy sokkal több könyvet lehetett kölcsönözni, hosszabb határidőre – árulta el Rakonczás Szilvia igazgató. Majd mindenkinek minden kölcsönzését meg kellett hosszabbítani május 31-ig. Ha a könyvtár tovább lesz zárva, akkor a hosszabbítást is folytatják. Keresik a módját, hogyan lehet könyvet kölcsönözni a zárvatartás alatt is, hiszen például a diákoknak szükségük lehet bizonyos dokumentumokra a tanulmányaikhoz. Erre azonban még nincs biztos módszertan. Egyelőre a Nemzeti Népegészségügyi Központ véleményét kérték ki a kérdésben. Online elérhető adatbázisok, újságok, olvasnivalók állnak a könyvtárhasználók rendelkezésére.

Űrtechnológia? Bármilyen furán is hangozhat, a 3D-technológia az űrkorszak módszere. A NASA például már a nyolcvanas években, az elsők között kísérletezett műanyag darabok térbeli nyomtatásával, és a szakértők úgy vélik, olcsósága és anyagtakarékossága miatt nagy jövő vár rá az űrkutatásban.

A könyvtár, valamint az új közösségi terek néhány eszköze szintén munkába állt. A varrógépekkel például a gyerekkönyvtár bútoraira szeretnének új kárpitot készíteni. A Kollabor 3D-nyomtatóival pedig a kórház számára orvosi arcpajzsokat készítenek.

