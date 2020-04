Autós miséket tart az előszállási plébános

Belföld

Kiss Nóra ,

Mihályi Miklós, a Fejér megyei Előszállás plébánosa nem mindennapi megoldással tartja továbbra is a hívőknek a vasárnapi szentmisét. A Lokálnak elárulta, hogy az autós misékkel az a célja, hogy a közösség biztonságban legyen a koronavírus-járvány idején is.

A járványügyi-helyzet miatt a templomok is bezárták kapuikat. A legtöbb plébános azóta online élő miséket és istentiszteleteket közvetített, valamint videókat és imádságokat osztott meg a hívőkkel.

Mihályi Miklós, a Fejér megyei Előszállás plébánosa sem szerette volna magára hagyni ebben a nehéz időszakban egyházközségét, különösképpen annak mintegy ötven rendszeresen templomba járó tagját.

– Van nekünk egy tízfős ministráns közösségünk és szüleik, körülbelül 30 fő. Ez a csapat aktív tagja egyházközségünknek, velük a szentmiséken kívül is rendszeresen találkozunk a Lego Liga keretében, ahol imádkozunk, legózunk és beszélgetünk. Amikor elterjedt a koronavírus, nagyon nagy fájdalmunk volt, hogy ez a csapat nem tud a megszokott heti rendszerességgel összejönni, hitében tovább erősödni, fejlődni. A közösségünk pedig sérül, ha a helyzet miatt hónapokig nem tudnak létrejönni ezek az alkalmak. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy tudna ez a keresztény közösség vasárnaponként úgy találkozni, hogy ugyanakkor maximálisan betartsa az ajánlott egészségügyi előírásokat, és az megfeleljen a kijárási korlátozás feltételeinek is – kezdte Mihályi Miklós a Lokálnak.

– A Jóisten adott egy belső képet, mely egy kedves gyermekkori emlékem volt arról, ahogy a Velencei-tó partján autósmoziztam. Akkor ugrott be, hogy ehhez hasonlóan most miséket is tarthatnék, úgy, hogy a résztvevők a kocsikban maradnának. Így húsvét vasárnap megtartottam az első autós misét. Annyi hálás köszönetet és pozitív visszajelzést kaptam, hogy a következő héten is ilyen formában vártam a hívőket, akik összesen 26 autóval érkeztek a templom elé. Az embereknek szükségük van erre, hiszen most sok fenyegető hír éri őket, növekszik a szorongásuk, de a templom előtti téren tartott autós szentmisén hétről hétre Krisztus örömhíre általa remény tölti el őket – tette hozzá a plébános. Az előszállási autós mise híre azóta futótűzként terjed az országban.

Céljuk nem az, hogy bárki is autóba üljön, hogy rész vegyen ezen a misén! Ez a helyi közösség vasárnapi istentisztelete. Azonban példa lehet arra, hogy ahol lehetséges ilyen formában is megszentelhetjük a vasárnapot. A hívők öt perccel a kezdés előtt érkezhetnek a templom elé, ahol egy kihelyezett ideiglenes oltár áll. Egy autóban csak az egy háztartásban élők jöhetnek, és csak az egyik oldalon részben lehúzott ablakokon át hallgathatják a misét, ami ez alkalommal, amennyire csak lehetséges rövid. Mihályi Miklós plébános a mise elején körbejárva a kocsik között köszönti, és szenteltvízzel meghinti őket, majd a szertartás végén egyesével megáldja a járműveket. Az autók pedig egyesével távoznak, így elkerülve a forgalmi fennakadást.