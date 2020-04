Extra

Holló Bettina ,

Magyarországon kiváló minőségű a csapvíz, mivel ez a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. Kiderült, hogy ez a vírus idején sincs másképp. Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján a Lokál kérdésére elárulta: a vírus vízzel nem terjed, vagyis az ivóvíz biztonságos, nyugodtan fogyasztható.

Terjedhet a vírus ivóvízzel vagy szennyvízzel? – erre a kérdésre kértünk választ.

– Az új koronavírusnak az élettere sajátos, általában abban a közegben érzi magát jól, amiben van valamilyen élősejt, megfelelő hőmérséklet, és egy nedves közeg, tehát a tüsszentés, köhögés, amiben sejtek is lehetnek. Jellemzően vízzel ez a vírus nem terjed, hisz ha bele is kerül a vízbe, nagy mértékben felhígul, és ez nem biztosít megfelelő életteret számára. Az ivóvizünk biztonságos, nyugodtan fogyasztható – válaszolta a Lokál kérdésére Müller Cecília. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy ellenben szennyvízből már kimutatták koronavírust, többek közt a Nemzeti Népegészségügyi Központban is.

– Akik a foglalkozásuk révén szennyvízkezeléssel foglalkoznak, náluk rendívül fontos az egyéni védelem, a lakosságnak ilyen módon nincs közvetlen érintkezése, külön többletkockázatot nem jelent – tette hozzá.

Korábban a Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) az MTI-nek is megerősítette, hogy Magyarországon az ivóvízbázisok többsége védett, az ivóvízhálózat egy teljesen zárt, nyomás alatt működő rendszer, amelybe kívülről semmi nem jut be és emberrel semmiképp sem kerülhet kontaktba. Hangsúlyozzák, hogy az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás biztonsága folyamatosan fenntartott Magyarországon, az ország településeinek közel 100 százaléka el van látva vezetékes ivóvízzel.

A Magyra Honvédség is segíti a biztonságos ivóvízellátást

A Magyar Honvédség is segíti a Fővárosi Vízműveket abban, hogy veszélyhelyzetben, különleges jogrend esetén is biztonságos legyen az ivóvízellátás – közölte a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Németh Szilárd Facebook-oldalán azt írta: a Fővárosi Vízművek több mint 2 millió ember, Budapest mellett még 11 agglomerációs település egészséges és kiváló minőségű ivóvízét biztosítja. Ez – mint hozzátette – naponta 450 ezer köbméter víztermelést jelent, ami az Országház térfogatának felel meg.

Együtt sikerül!

Müller Cecília emellett a sajtótájékoztatón köszönetet mondott azoknak az egészségügyi dolgozóknak és önkénteseknek, akik vállalták, hogy bekapcsolódnak a képzésbe. Jelenleg 13 ezer 393 regisztrált felhasználó van a képzési oldalon, köztük 2822 orvos, 8803 ápoló és 659 önkéntes.

– Mindenképpen azt sugallja, hogy elkötelezettek, készek a munkára. (…) Sikeres záróvizsgát is többen írtak, 1668 orvos, közel 6000 ápoló és 350 önkéntes. Nagyon köszönöm mindannyiuknak a kitartó munkát, hogy a saját napi munkájuk mellett még ezt a ráképzést is vállalják, és azt a hozzáállást, amit ebben a helyzetben, az esküjükhöz híven tanúsítanak. (…) Közös erővel, együttesen mindenki a maga helyén teszi a dolgát, és ezt köszönöm – mondta.