Bebe kislányos apuka lenne

Holló Bettina ,

Több mint négy év szingli lét után rátalált az igaz szerelem Bebére. Az énekes és kedvese, Bogi fél éve alkotnak egy párt, de már az együttélést is begyakorolták, hisz alig két hét után összeköltöztek. A szerelmesek között a családalapítás is szóba került, sőt azt is elárulták, hogy leginkább egy kislánynak örülnének.

Abebe Dániel, vagyis Bebe az elmúlt években többször is beszélt arról, hogy már nagyon vágyik egy olyan társra, akivel hosszútávra tervezhet. A Back II Black egykori énekese korábban rengeteg pénzt költött társkeresőkre, de az igaz szerelmet végül a tíz évvel fiatalabb Bogi hozta meg az életébe, akire a Facebookon figyelt fel.

– Előtte négy és fél évig voltam szingli, tulajdonképpen már feladtam a reményt, hogy találok hozzám illő párt – kezdte a Lokál Extrának az énekes.

– Aztán jött Bogi, és minden megváltozott, felgyorsultak az események. Az elmúlt hat hónap olyan tömény volt, mintha 6 év lett volna. Két hét után összeköltöztünk, több szempontból is így volt praktikus. Kevés szabadidőnk van, és a munkánkból kifolyólag más ritmusban zajlik az életünk. Nekem a hétvégék az erősek, Boginak pedig a hétköznapok, de már így is szépen összecsiszolódtunk. Van három kutyánk, akiket közösen nevelünk, nem unatkozunk, az egyszer biztos – mesélte a 43 éves Bebe, akit már hosszú évek óta foglalkoztat az apaság gondolata.

– Beszéltünk már róla, hisz egyikünk sem lesz már fiatalabb. Nagyon sokáig fiús apának tudtam magam elképzelni, de mióta Bogival vagyok kislányra vágyom. Kíváncsi vagyok, milyen egyszerre két nőbe szerelmesnek lenni – tette hozzá romantikusan az énekes.

Imádják egymás családját

A szerelmesek már egymás családját is megismerték, kapcsolatukat pedig mindenki támogatja. – Édesapám annyira megkedvelte a párom, hogyha már beszélünk, én már nem is vagyok érdekes, csak róla kérdezget – jegyezte meg viccesen az énekes. – Nálunk több gyerek is van a családban, Bebe velük is jól kijön, ami nagyon fontos nekem – emelte ki Bogi.

Volt már közös fellépésük is

Noha Bogi táplálkozás tanácsadóként dolgozik, a zene világa is nagyon érdekli.

– Büszke vagyok a páromra, hogy zenél, gyakran elkísérem a fellépésekre is. Előfordult már, hogy felhívott maga mellé a színpadra, élveztem a közös munkát. Hihetetlen érzés a szerelmeddel duettezni – mondta mosolyogva Bogi.