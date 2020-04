Bevásárláskor is vigyázzunk egymásra!

Extra

A saját és környezetünk egészségének megóvása érdekében ajánlott néhány gyakorlati tanácsot megfogadni, amit a bevásárlás során is alkalmazhatunk. A Lokál Müller Cecília országos tiszti főorvos javaslatait gyűjtötte egy csokorba.

Magyarországon a koronavírus-járvány ellenére sincs élelmiszerhiány, és ez a következő hónapokban is így marad. A magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar ugyanis 25 millió ember ellátására képes, az alapanyagoknak pedig több mint nyolcvan százalékát itthon állítják elő. A kormány a folyamatos áruellátás érdekében több intézkedéssel javította a feltételeket, többek között honvédelmi irányító törzsek is biztosítják és segítik a működést. Fontos tudni, hogy más boltokkal szemben az élelmiszert, higiéniai termékeket, gyógyszert forgalmazó üzleteknek és a piacoknak nem kell 15 órakor bezárniuk. A piacokon történő vásárlás ráadásul nagyobb biztonságot nyújthat, mint a zárt terű bevásárlóközpontokban, emellett segíti a helyi gazdaságok működését. A boltokban korábban csupán az árufeltöltés időigényessége miatt léphetett fel átmeneti készlethiány, de aggodalomra semmi ok. A fogyasztóvédelem pedig ellenőrzi a legkeresettebb termékek ártörténetét, és ahol szükséges, fellépnek a jogsértő vállalkozói magatartással szemben.

Rendszeresen mossunk kezet!

A kézmosás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. A koronavírus-járvány megfékezésében és lassításában elengedhetetlen szerepe van, hogy elég hosszú ideig mossunk kezet, legalább 20-30 másodpercig kell tartania!

Tartsuk be a szabályokat!

A 65 évnél idősebb állampolgárok csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerboltokat, piacokat és gyógyszertárakat, és ezeken a helyeken ebben az időszakban mások nem tartózkodhatnak.

Tanácsok azoknak, akik boltba, piacra mennek

– Készítsünk bevásárlólistát, legyünk célirányosak, hogy minél kevesebb ideig tartózkodjunk a boltban, piacon!

– Ne fogjunk meg minden árut, inkább érintés nélkül nézzük meg, melyikre van szükségünk!

– Azt a csomagolt árut vegyük le a polcról, amelyiken nincs szennyeződés!

– Ha csomagolatlan árut vásárolunk, feltétlenül használjuk a lapátot, csipeszt, és úgy próbáljuk a kosarunkba tenni, hogy másik áruval ne érintkezzen!

– Figyeljünk az élelmiszerek lejárati idejére!

– Vásárlás közben is tartsunk másoktól 1,5-2 méter távolságot!

– Ügyeljünk az eladókra, pénztárosokra, az ő egészségük is nagyon fontos!

– A fizetési lehetőségek közül válasszuk inkább a kártyás fizetést!

– Amint hazaérünk, rögtön mossunk kezet, és az után is, hogy kipakoltuk az árut!

Ha idős hozzátartozónknak átadjuk az árut

– Amennyi időt az áru átadása igénybe vesz, nem számít szoros kontaktusnak.

– Ne menjünk be a házba, lakásba, ne időzzünk hosszasan náluk!

– Ne kezdjünk el beszélgetni, erre ott a telefon vagy az egyéb digitális eszközök.

Kérjük meg idős szerettünket, hogy…

– amint átvette a csomagokat, azonnal mosson alaposan kezet,

– helyezze el az árut a hűtőszekrényben, majd a táskát – amennyiben nem egyszer használatos – fertőtlenítő kendővel törölje át, vagy mossa át langyos szappanos vízzel,

– miután kipakolta a termékeket, újra nagyon alaposan mosson kezet.