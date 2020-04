Biztonságos az idei érettségi

Belföld

Kiss Nóra ,

Hétfőn, biztonságos körülmények között megkezdődnek az érettségik. Maruzsa Zoltán államtitkár ismertette, hogy milyen intézkedések mellett zajlanak majd a vizsgák. Müller Cecília országos tiszti főorvos pedig arra kérte az érettségizőket, tartsanak be minden higiénés előírást.

– Továbbra sem történt olyan esemény, ami miatt az érettségik halasztására lenne szükség. A járvány kontroll alatt van, a napi fertőzések száma alacsony – kezdte tájékoztatóján Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, aki hangsúlyozta: visszalépésre a vizsga napján is van lehetőség, a helyzetre való tekintettel ez semmilyen szankcióval nem jár.

Az államtitkár az érettségikre vonatkozó biztonsági előírásokról is beszámolt. Mint ismert, a kormány rendelete szerint idén csak írásban zajlanak az érettségik, a tanulók pedig maximum tízen tartózkodhatnak egy teremben, betartva a másfél méteres távolságot. Az állami tartalékokból mindenki számára maszkot, a tanároknak pedig kesztyűt is biztosítanak a vizsgák során, melyeket a mai nap folyamán vehetnek majd át az intézmények. Az épületek tisztaságát is ellenőrzik a napokban, valamint kihelyezik a szükséges kézfertőtlenítőket. Az iskolákban a vizsgák alatt is rendszeres lesz a takarítás.

Az érettségi felügyelete alól mentesítést kaptak az idősebb, valamint a krónikus betegséggel küzdő pedagógusok. A javítás pedig mindenki számára biztonságban zajlik majd, hiszen a dolgozatokat 24 órás elzárás után veszik kezükbe a tanárok, a vírus pedig ennyi idő alatt elpusztul.

Az első héten 9 órakor kezdődnek majd a vizsgák, azért, hogy a diákok a közlekedés során elkerüljék a reggel munkába induló tömeget. – A tömegközlekedés terén arra lehet számítani, hogy a vizsgák kezdete előtti időszakban sűrűbben járnak majd a közlekedési eszközök – tette hozzá Maruzsa, aki elmondta: arra számítanak, hogy a vizsgázók nagy része autóval érkezik, ezért a forgalmi fennakadás elkerülése érdekében az intézmények előtt és a köztereken rendőrök segítik majd a közlekedést.

– Biztos vagyok abban, hogy ilyen körülmények között biztonságos érettségit tudunk szervezni – mondta az államtitkár, aki hozzátette: a külföldről érkező érettségiző diákokat Magyarország be fogja engedni.

Érettségi számokban

84 ezer 284 diák kezdi meg a vizsgákat hétfőn (97 százalék)

kezdi meg a vizsgákat hétfőn (97 százalék) 2455-en önként léptek vissza (3 százalék)

léptek vissza (3 százalék) 422 ezer 455 tanulói maszk áll rendelkezésre, a tanároknak pedig 147 ezer 075 maszk és ugyanennyi pár kesztyű

tanulói maszk áll rendelkezésre, a tanároknak pedig maszk és ugyanennyi pár kesztyű 1144 helyszínen zajlanak majd az érettségik

helyszínen zajlanak majd az érettségik 941 ezer 335 feladatlap készült, mely összesen 12 millió oldal,

feladatlap készült, mely összesen 12 millió oldal, 4400 biztonsági tasakban és 7495 dobozban tárolják ezeket

biztonsági tasakban és 7495 dobozban tárolják ezeket 6 nap alatt 26 teherautó szállítja a feladatlapokat a 189 járási hivatalba

A diákok is tartsák be az előírásokat

Müller Cecília háláját fejezte ki a diákoknak, szüleiknek és pedadógusoknak, hogy ebben a nehéz helyzetben is azon vannak, hogy sikeresen lezajlódjanak az idei érettségik. Az országos tiszti főorvos kéri a vizsgázókat, hogy minden higiénés előírást tartsanak be.

– Örömteli találkozások most nem igen jöhetnek létre, hiszen a távolságtartás most is érvényes. (…) Ne feledkezzenek meg a rendszeres, alapos, szappanos kézmosásról sem. Használják azokat a fertőtlenítőket, melyeket biztosítanak az intézmények, és ne osszák meg azokat a tárgyakat, amelyeket ilyenkor be szabad vinni. Mindenkinek legyen saját eszköztára, amit az érettségi során fel tud használni. (…) Ha valakit megnyugtat a védőeszközök használata, használja, de erre nincsen külön szüksége, a lehetőség viszont meglesz rá – hangsúlyozta Müller Cecília, aki hozzátette: most a csoki és egyéb élelmiszereket se osszák meg egymással a vizsgázók.

Varga Mihály: Mindenhol felkészültek az érettségi biztonságos lebonyolítására

– Az idén a középiskolai ballagások elmaradnak, sok helyen virtuális búcsúzásra készülnek a tanárok és a diákok. Ami a legfontosabb, az érettségi vizsgákat letehetik a végzősök. Szülőként is tudom – hiszen harmadik gyermekem érettségizik –, hogy milyen fontos ez a megmérettetés. Az országban felkészültek mindenhol, hogy biztonságosan lebonyolítsák a vizsgákat. A járványhelyzet új időszámítást indított az iskolákban, amely többletmunkát és alkalmazkodást kíván a diákoktól, a szülőktől és a pedagógusoktól. Köszönet érte! Ha folytatjuk a fegyelmezett védekezést a járvánnyal szemben, akkor hamarosan visszatérhet az élet az iskolákba – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter videójában.