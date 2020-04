Brutális zsúfoltság van a BKK járatain

Belföld

Lokál

Járatsűrítést ígértek a szerda reggeli káosz után, de a BKK oldalán megjelenő kommentek szerint csütörtökön sem teljesít jobban a BKK. Beszámoló a fővárosból – írja a Ripost.

Mint arról a Lokál is beszámolt, Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója és Fürjes Balázs államtitkár közösen kérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy oldja meg a szerdán kialakult tömegközlekedési helyzetet. Karácsony és a BKK szombati munkarendet hirdetett, ezzel óriási káoszt okozva: az emberek, a kevés jármű miatt egymás hegyén-hátán utaztak a munkahelyeikre. Mindezt a járvány kellős közepén!

Karácsony Gergely szerda délután Facebook-posztban ismerte el a hibát, és jelezte, hogy utasította a BKK-vezérigazgatót, hogy sűrítsék a járatokat. „… további járatsűrítésekkel vegyék elejét hasonló jelenségeknek és az utasok egymástól kellő távolságra tudjanak utazni a közösségi közlekedésben” – írta bejegyzésében a főpolgármester.

Mindez azonban nem sikerült! Csütörtök hajnalban újra elképesztőbbnél elképesztőbb történetekben számolnak be a fővárosiak utazásaikról a BKK oldalán. Több járaton újra tömegek vannak, ma sem tudják tartani a megfelelő távolságot egymástól az emberek.Kinek a felelőssége ez? – teszi fel a kérdést a Ripost.

Kommentek a BKK oldalán:

„Jó lenne ha felfogná a ”fő„ polgármester, hogy csak a foteljében van minden nap karácsony, az emberek nem kérnek ajándékba semmilyen koronát. Na igen, és az 1-es villamossal is reggel 6-8 között járnak dolgozni, ahol most is kb 50 cm az emberek között a távolság”



„Tömeggyilkos BKV, a ma reggeli állapot 24-es villamos 5 óra 15-kor a Golgota téri megállóban tömötten érkezett, persze késve. A M3-as metró ma sem volt üres, sőt jócskán meg volt tömve”

„Ma sem jobb a helyzet!”



„A 85-ös ugyanúgy 20-25 percenként jár, hol a sűrített jåratszám? És tömve van, mint a heringek!”

„Kedves BKK, egy újabb nap telt el és bár 21–30 percet kell várnom a megszokott 2-3 perc helyett, de legalább tömve van minden már 5-kor is.”